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İnşaatta bulunan mezar Bizans dönemine ait çıktı

Temel atma işlemi sırasında mezar ve insan kemikleri bulundu

12 Mayıs 2016 15:38

İzmir'in Kiraz ilçesinde, yeni bina yapımı için geçen yıl başlatılan temel çalışmasında bulunan mezarın, Bizans dönemine ait olduğu ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajans’ndan (DHA) Faruk Çark’ın haberine göre, Cumhuriyet Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi ile Turan Sokak köşesinde bulunan arsada yeni bir bina için geçen yıl temel atma çalışması başlatıldı. Ancak kazıda eski döneme ait bir mezar ve insan kemikleri bulundu.

 

Mezar Bizans dönemine ait

 

Arsa sahibi bunun üzerine Ödemiş Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bulunan mezardan örnekler alınarak incelenmek üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'ne gönderildi. İnşaat çalışmasına da ara verildi. Yaklaşık 10 gün önce mezarın Bizans dönemine ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede kazı çalışması başlattı.

 

 

 

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