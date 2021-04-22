İnşaat-Sen: Kayı İnşaat işçisinin hakkını verin

İnşaat-Sen, Kayı İnşaat'ın Cezayir'deki şantiyesinde çalışan ve ücretlerini alamayan 395 işçinin ücretlerinin ödenmesini, yurt dışında çalışan işçiler için fon oluşturulmasını ve yasal düzenleme talep etti.

İnşaat-Sen Örgütlenme Koordinasyonu Üyesi Nurseli Gözüaçık'ın okuduğu basın açıklamasında, sendika işçilerinin yaşadığı süreç şu şekilde aktarıldı:

"Kayı İnşaat'ın Cezayir ve Litvanya şantiyelerinde çalışan 395 işçi birikmiş hak edişlerini yıllardır alamıyordu. Bu haksızlığa karşı sendikamız İnşaat-Sen'in kurduğu Kayı İnşaat İşçileri Koordinasyonu olarak 12 Ocak 2021'den bugüne kadar birçok eylem gerçekleştirdik, birçok görüşme yaptık. 16 Nisan'da gerçekleşen Kayı İnşaat'ın konkordato davasında, işçilerin kararlı mücadelesi sayesinde konkordato süresi 28 Mayıs'a kadar uzatıldı. Biz 3 aylık konkordato sürecinde, Kayı İnşaat'ın özellikle Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki hisselerinin satılmasını bekledik, satış gerçekleşmedi. 28 Mayıs'a kadar bu satışın derhal yapılması ve işçi alacaklarının ödenmesi için mücadeleye devam etmekte kararlıyız."

İşçilerin hakları alınana kadar mücadeleye devam edeceklerini aktaran sendika talepleri şöyle sıraladı:

"Atılması gereken ilk adım, bankaları ve patronları koruyan hukukun düzenlenmesidir. Herhangi bir şirket iflas ettiğinde banka ipotekleri, işçi alacaklarının önüne geçememelidir. Bunun tüm inşaat işçileri ve tüm emekçiler için hızla yasalaştırılması gerekiyor. İşçiler lehine yapılacak ikinci düzenleme Yurt dışında çalışan işçiler için bir fon oluşturulmasıdır. Bu fon yurt dışında çalışmaya mecbur bırakılmış işçileri, şirketlerin kasasını boşaltarak işçi alacaklarından kurtulmaya çalışan müteahhitlerden koruyacaktır. Yurt dışında çalışan işçiler için Dışişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı denetim mekanizmalarını işletmeli."

Sendika işçilerin hakkı alınana kadar mücadele programı da çıkarttığı belirtilerek, şunlar sıralandı:

"1. Kayı İnşaat'ın konkordato süresinin biteceği 28 Mayıs'a kadar Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki hisselerin satışının gerçekleşmesi için ilgili tüm bakanlıkları, bakanlıkları adım atmaya zorlayacağız.

2. Mücadelemizin adresi Ankara'daki bakanlıklar olacak. İlan edeceğimiz günlerde tüm koşulları zorlayarak Ankara'da eylemde olacağız.

3. Kayı İnşaat işçilerinin mücadelesini TBMM'den başlayarak tüm muhalefet partilerinin ve ülkenin gündemine taşıyacağız.

4. Kayı işçilerini yok sayarak pazarlık masasında oturan bankaları, patronları tek tek açığa çıkaracağız. Bu sürece engel olmayan tüm sorumluları protesto edeceğiz.

5. Yasal düzenlemelerin yapılması, başta Kayı İnşaat işçilerinin gasp edilen haklarının verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz."