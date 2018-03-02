T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İnşaat sektöründe üretim azalırken ciro arttı

İstanbul, 2 Mart (DHA) – İnşaat sektöründe yılın dördüncü çeyreğinde istihdam yüzde 5

02 Mart 2018 14:03

İstanbul, 2 Mart (DHA) – İnşaat sektöründe yılın dördüncü çeyreğinde istihdam yüzde 5.7 düşerken, ciro yüzde 12.7 arttı.
Türkiye İstatistiik Kurumu’nun (TÜİK) inşaat sektörünün 2017 yılı dördüncü çeyreğindeki üretim ve ciroları üzerinde yaptığı istatistiklere göre 2017 yılının son çeyreğinde inşaat ciro endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 12.7 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.7 artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14.2 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat üretim endeksi ise 2017 yılında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.7, bir önceki yıla göre yüzde 9.2 düştü. (Grafik)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHATürkiyeKurumunun TÜİKTakvimMevsimGrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24