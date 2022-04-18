İnşaat sektöründe “tasfiyeli vurgun” uyarısı: Özel davetle ihale alan müteahhitler, kamuyu ciddi zarara uğratabilir

İnşaat maliyetlerinin aşırı pahalanması nedeniyle zora giren kamu müteahhitlerine verilen ek fiyat farkının yetersiz bulunması, başta TOKİ projeleri olmak üzere devam eden kamu inşaatlarını durma noktasına getirdi. Özel davetle ihale alan müteahhitlerin inşaatı tasfiye edip aynı işi 3 kat bedelle geri alma planları yaptığı ifade ediliyor.

Ek fiyat farkı yerine işin tasfiyeye gitmesi halinde özel davetle iş yapan müteahhitlerin aynı işten büyük kazanç elde edeceği, kamunun ise ciddi bir zarar yüküyle karşılaşacağı konuşuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önümüzdeki çarşamba günü İzmir'de müteahhitlerle tasfiye konusunda kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, artan maliyetlerle başa çıkamayan müteahhitler projelerin tasfiyesi için sıraya girdi. Yeni düzenleme gereği gerçekleşme oranı yüzde 15 ve altında olan işler müteahhidin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye ediliyor. Tasfiye halinde müteahhit teminatını ve o güne kadar yaptığı işlerin parasını ek fiyat farkıyla birlikte geri aldığı gibi aynı iş için açılacak ihaleye katılma hakkı elde ediyor. Şantiyeye ekipmanlarıyla yerleşmiş olan müteahhidin bu avantajı sayesinde ihaleyi tekrar kazanacağı, ancak bu sefer fiyatın en az 3 katına yükseleceği bildirildi.

TOKİ'nin birçok projesinin özel davetle iş yapan müteahhitlere verildiğini belirten kaynaklar, başta İstanbul'daki TOKİ projeleri olmak üzere birçok özel davetli müteahhidin idareleri tasfiyeye zorladığı iddia ediliyor.