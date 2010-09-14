-İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTTI ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - İnşaat sektöründe istihdam bu yılın ikinci döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılının ikinci döneminde ilişkin ''İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri''ni açıkladı. Buna göre, Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev.2'ye göre hesaplanan 2005=100 temel yıllı, Üç Aylık İnşaat Sektörü İstihdam Endeksi 2010 yılının ikinci döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı. Bina İnşaatı Sektörü İstihdam Endeksi yüzde 0,7 artarak 75,4'den 75,9'a, Bina Dışı İnşaat Sektörü İstihdam Endeksi de yüzde 6,0 artarak, 108,9'dan 115,4'e yükseldi. İnşaat sektöründe çalışılan saat de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı. Bina İnşaatı Sektörü Çalışılan Saat Endeksi yüzde 0,4 artarak 75,2'den 75,5'e, Bina Dışı İnşaat Sektörü Çalışılan Saat Endeksi ise yüzde 4,5 artarak 111,7'den 116,8'e çıktı. -ÜCRET-MAAŞ- Üç Aylık İnşaat Sektöründe Brüt Ücret-Maaş Endeksi 2010 yılının ikinci döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 arttı. Bina İnşaatı Sektöründe Brüt Ücret-Maaş Endeksi de yüzde 10,9 artarak 123,8'den 137,4'e, Bina Dışı İnşaat Sektöründe Brüt Ücret-Maaş Endeksi de yüzde 16,1 artarak 174,2'den 202,3'e yükseldi.