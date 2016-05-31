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Ekonomi

İnşaat sektöründe istihdam azaldı

İnşaat brüt ücret-maaş endeksi de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 artış kaydetti

31 Mayıs 2016 18:45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin inşaat  iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam  endeksi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 azalış gösterdi.  Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise geçen yılın aynı  çeyreğine göre yüzde 6,7 geriledi.

Söz konusu dönemde, inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi, önceki  çeyreğe göre yüzde 1,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe  çalışılan saat endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,4 düştü.

Sektördeki mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, önceki çeyreğe göre yüzde 7,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 artış kaydetti.

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