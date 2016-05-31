İnşaat sektöründe istihdam azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin inşaat iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 azalış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,7 geriledi.

Söz konusu dönemde, inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi, önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat sektöründe çalışılan saat endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,4 düştü.

Sektördeki mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, önceki çeyreğe göre yüzde 7,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 artış kaydetti.