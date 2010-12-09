-İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTTI ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - İnşaat sektöründe istihdam bu yılın üçüncü döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı 3. dönemine ilişkin ''İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri''ni açıkladı. Buna göre, NACE Rev.2'ye göre hesaplanan 2005=100 temel yıllı, Üç Aylık İnşaat Sektörü İstihdam Endeksi 2010 yılı 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Bina İnşaatı Sektörü İstihdam Endeksi yüzde 3,4 artarak 77,6'dan 80,2'ye, Bina Dışı İnşaat Sektörü İstihdam Endeksi yüzde 6,4 artarak 118,5'ten 126,1'e yükseldi. İnşaat sektöründe çalışılan saat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı. Bina İnşaatı Sektörü Çalışılan Saat Endeksi yüzde 1,2 artarak 77,2'den 78,1'e, Bina Dışı İnşaat Sektörü Çalışılan Saat Endeksi yüzde 6,3 artarak 120,4'ten 128'e yükseldi. -ÜCRET-MAAŞ- Üç Aylık İnşaat Sektöründe Brüt Ücret-Maaş Endeksi 2010 yılı 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 arttı. Bina İnşaatı Sektöründe Brüt Ücret-Maaş Endeksi yüzde 14 artarak 128,1'den 146'ya, Bina Dışı İnşaat Sektöründe Brüt Ücret-Maaş Endeksi yüzde 18,7 artarak 186,2'den 221,1'e yükseldi.