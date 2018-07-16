İnşaat sektöründe devrim; 3 boyutlu yazıcıyla üretilen evler geliyor

Dünyanın ilk 3 boyutlu (3D) yazıcıdan çıkma, beton ve aynı zamanda yaşanabilir evlerinin inşaatına, Hollanda'nın Eindhoven kentinde başlanacak.

Daha önce de 3D yazıcıyla evler yapılmıştı ancak hiçbiri insanların yaşamasına uygun değildi. Bu yaratıcı projenin ardındaki Hollandalı ekip, yeni sistemin, inşaat sektöründe 'devrim' niteliği taşıyacağını, başka enerji ve çevre dostu ev tasarımlarının önünü açacağını savunuyor.

Emlak geliştirme uzmanları, bu projenin Hollanda'da duvarcı sıkıntısına çözüm getirmenin yanı sıra inşaat sırasında çevreye verilen zararı ve maliyetleri de en aza indireceği görüşünde. 'Milat Projesi' olarak anılan sitenin inşaatı sırasında normale kıyasla çok daha az çimento kullanılacak.