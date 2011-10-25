-İnşaat sektörü istihdam rekoru kırdı ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - İnşaat sektörü istihdamı yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon 863 bin kişi ile tarihinin en üst seviyesine ulaştı. Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreğindeki konut satışları ise ilk çeyreğe göre yüzde 17,8 oranında arttı ve 107 bin 308 olarak gerçekleşti. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin (GYODER) hazırladığı, ''Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektörü 2011-2. Çeyrek Raporu''ndan derlenen bilgilere göre, inşaat sektöründeki hızlı büyüme sürüyor. Sektör, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,2 büyüdü. Bu dönemde inşaat harcamaları da rekor seviyede gerçekleşti. İlk çeyrekte 26 milyar lira olan inşaat harcamaları, ikinci çeyrekte yüzde 19,7 oranında artarak 31,2 milyar liraya ulaştı. Bu rakamın içinde özel sektörün harcamaları 19,6 milyar lira, kamu sektörü inşaat harcamaları da 11,5 milyar lira oldu. -İnşaat sektörü istihdamında tarihi rekor- İnşaat sektörü istihdamı yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon 863 bin kişi ile tarihinin en üst seviyesine ulaştı. Söz konusu istihdam rakamı, bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 440 bin olmuştu. Raporda, inşaat sektöründeki hızlı büyümenin istihdam artışını da beraberinde getirdiği, inşaat sektörü istihdamının toplam istihdam içindeki payının da ilk kez yüzde 7,5'e yükseldiği kaydedildi. Rapora göre, hızlı büyümenin arkasında özel sektörün ikinci çeyrekte 19,6 milyar lira ile rekor kırdığı inşaat harcamaları etkili oldu. Kamu sektörü de ikinci çeyrekte inşaat harcamalarını arttırdı. İnşaat maliyetlerindeki artış ise sürdü. Genel inşaat maliyetleri yılbaşına göre yüzde 8,8 arttı. Yılın ikinci çeyreğinde konut yapı ruhsatları ve özellikle yeni konut arzları ile konut satışları, ilk çeyreğin üzerinde gerçekleşti. Konut kredisi faiz oranları yükselirken konut kredisi talebi arttı. Bu dönemde yeni konut başlangıçları için alınan yapı ruhsatları, ilk çeyreğe göre yüzde 75 oranında artarak 161 bin 507'ye, yapı kullanım izin belgeleri sayısı da yüzde 38 artarak 130 bin 171'e çıktı. Konut kredileri, yılın ikinci çeyreği sonunda 66,7 milyar liraya ulaştı. Temmuz ve Ağustos aylarında ise konut kredisi kullanımı yavaşladı. Söz konusu dönemde kullandırılan konut kredisi sayısı 124 bin 631, kullandırılan kredi büyüklüğü de 9,38 milyar lira oldu. -Konut satışları 100 bini aştı- Konut satışları, 5 çeyrek dönem sonra tekrar 100 bin seviyesini aştı. Bu yılın ikinci çeyreğindeki konut satışları ilk çeyrek döneme göre yüzde 17,8 oranında arttı ve 107 bin 308 olarak gerçekleşti. Bu dönemde İstanbul'da konut satışları 22 bin 343 oldu. İlk çeyrek sonunda 10,42 ile en üst seviyeye çıkan tüketicilerin önümüzdeki 12 ay içinde konut satın alma eğilimi, ikinci çeyrek sonunda 9,47'ye düştü, ancak yılın üçüncü çeyreği Ağustos ayı itibariyle konut alma eğilimi yeniden artarak 10,30'a çıktı. -Konut fiyatlarında sınırlı artış eğilimi sürüyor- Bu yılın ikinci çeyreğinde konut fiyatlarında sınırlı artış sürdü. Bu dönemde Türkiye geneli konut fiyatları ilk çeyreğe göre 1,2 puan arttı. Konut fiyatları temmuz ayında da 0,8 puan artarak sınırlı yükselişini sürdürdü. Konut kiralarında ise durağanlık devam etti. Yılın ikinci çeyreğinde kiralar, ilk çeyreğe göre sadece 0,6 puan atış gösterdi. Kira artışlarının en sınırlı kaldığı il İstanbul oldu. -En çok 2+1 dairelerin fiyatı arttı- Yılın ilk çeyreğinde 1,4 puan artan yeni konut fiyatları, ikinci çeyrekte 1,5 puana yükseldi. Temmuz ayında ise yeni konut fiyatları 1,3 puan arttı. Yeni konutlar içinde 4+1 daire fiyatları yılbaşına göre aynı kalırken en hızlı yükseliş 6,6 puan ile 2+1 dairelerde yaşandı. 1+1 daire fiyatlarındaki artış ise 4,2 puanda kaldı.