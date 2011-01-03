-İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN KIŞ UYARISI GAZİANTEP (A.A) - 03.01.2011 - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Metehan Gündüz, ''hava sıcaklığının artı 5 derecenin altına düştüğü, özellikle de eksilerde seyrettiği zamanlarda beton dökülmesi yapının mukavemetini azaltıyor'' dedi. Gündüz, yaptığı açıklamada, Gaziantep'te Ocak ayında zaman zaman hava sıcaklığının ani düşüşlerle eksi derecelerde seyrettiğine dikkati çekerek, inşaat yapanlardan özellikle beton dökümü sırasında bu durumu dikkate almalarını istedi. Gaziantep ve bölge illerinde bugüne kadar hava sıcaklığının beton dökümü için risk oluşturmadığını ifade eden Gündüz, ''Ancak, 30 Ocak'a kadarki süreçte bu risk kendini gösterebilir. Hava sıcaklığının artı 5 derecenin altına düştüğü, özellikle de eksilerde seyrettiği zamanlarda beton dökülmesi yapının mukavemetini azaltıyor. Bu gerçek unutulmamalı'' dedi. Betonu sağlam olmayan yapının da sağlam olmayacağını vurgulayan Gündüz, şunları anlattı: ''Betonun, dökümünden sonra özellikle donma açısından ilk 2 saatlik süre son derece önemli. Hava sıcaklığının artı 5 derecenin altına düşmesi, özellikle de eksilere düşmesi, betonun mukavemetini azaltır. Bu nedenle, soğuk kış aylarında beton dökümünün çok kontrollü olarak ve özellikle de gündüz saatlerinde yapılması gerekir. Bu arada, eğer imkan varsa, inşaat dökülen bölgenin çevresinin branda ve benzeri örtülerle kapatılması da sıcaklık açısından önemli. Ayrıca, hava tahminleri çok iyi bir şekilde takip edilmeli. Bunun yanı sıra, betonun soğuktan etkilenmemesi için katkı maddeleri de kullanılabilir.'' Gündüz, deprem kuşağında bulunan ve sık sık deprem felaketleri nedeniyle önemli can ve mal kayıpları yaşayan Türkiye için dayanıklı yapılar inşa edilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, yapıların dayanıklılığını belirleyen en önemli etkenlerden birinin kullanılan betonun kalitesi olduğunu ifade etti. Gaziantep'te inşaatlarda hazır beton kullanımının tercih edildiğini belirten Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı: ''Hazır beton, elle hazırlanan betona göre hem daha kaliteli. Hazır beton uzman kişiler tarafından hazırlandığı ve denetiminin kolay olması nedeniyle de tercih edilmeli. Gaziantep'te inşaatlarda hazır beton kullanımı oranı yüzde 85-90 dolayında ve bu çok güzel bir oran. Ancak biz bu oranın yüzde 100 olması arzu ediyoruz. Çünkü gelişmiş ülkelerde inşaatlarda kullanılan betonun yüzde 100'ü hazır beton.''