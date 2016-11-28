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BBC Türkçe

İnşaat sektörü güven endeksinde sert düşüş

TÜİK'in verilerine göre tüketici güven endeksi Kasım'da piyasa beklentilerinin üzerinde gerileyerek 68,93 seviyesine indi

28 Kasım 2016 17:53

Tüketici güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 azalarak üst üste üçüncü ayda düşüş kaydetti.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 68,93 seviyesine inmiş oldu. Bloomberg haber ajansının yatırım uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği ankette endeksin 73 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Tüketici güven endeksinde 100 seviyesinin altındaki değerler, ekonomide olumsuz tablo beklentisine işaret ediyor. 100'ün üzeri ise pozitif beklentileri yansıtıyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici güveninin yanı sıra inşaat güven endeksinde de aylık bazda yüzde 6,9 düşüş yaşandı.

İnşaat sektörü güven endeksindeki düşüş Şubat 2014'ten bu yana yaşanan en sert düşüş oldu.

TÜİK verilerinde, işsizlik kaygılarının da arttığı gözlemlendi. TÜİK açıklamasında "İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,6 oranında azalarak, Kasım ayında 71,3 oldu" dendi.

Hanehalkının tasarruf beklentilerinde de düşüş var. Tasarruf ihtimalini ölçen endekste aylık bazda yüzde 12,7'lik düşüş yaşandı.

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