-İnşaat Sektörü ciro ve üretim endeksleri arttı ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - İnşaat Sektöründe bu yılın üçüncü çeyreğinde üretim ve cirolar arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri 2011 Yılı 3. Dönem'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Üç Aylık İnşaat Sektörü Ciro Endeksi 2011 yılı 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artış kaydetti. Bina İnşaatı Sektörü Ciro Endeksi yüzde 1,3 artarak 114,9'dan 116,4'e, Bina Dışı İnşaat Sektörü Ciro Endeksi yüzde 7,9 artarak 177,3'ten 191,3'e yükseldi. Üç Aylık İnşaat Sektörü Üretim Endeksi de 2011 yılı 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 arttı. Bina İnşaatı Sektörü Üretim Endeksi yüzde 11,9 artarak 119,2'den 133,4'e, Bina Dışı İnşaat Sektörü Üretim Endeksi yüzde 6,5 artarak 177,5'ten 189,1'e yükseldi.