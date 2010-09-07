-İNŞAAT SEKTÖRÜ ABD'YE AÇILIYOR ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 80'den fazla ülkede 170 milyar dolarlık iş hacmine sahip inşaat sektörünün ABD'de varlığı bulunmadığını ifade ederek, ''ABD'de tek bir inşaat firmamız var. Sektörü ABD'ye açacağız'' dedi. ABD'nin Teksas'ta Kızılderililerin yaşamış olduğu bölgelere ciddi anlamda altyapı ve üstyapı yatırımı gerçekleştireceğini ifade eden Çağlayan, 17 Temmuz'da, Müteahhitler Birliği'nin de davetli olduğu bir heyetle ABD'yi ziyaret edeceğini, söz konusu bölgede de temaslarda bulunacaklarını anlattı. Çağlayan, ABD gezisi kapsamında 1 haftada, Teksas, Ilinois, Georgia, California ve New York olmak üzere 5 eyaleti ziyaret edeceklerini belirterek, ''ABD ile dış ticaretimizi artırmanın yolunu bulacağız'' şeklinde konuştu. -''BÖYLE BİR ZİYARET''- Devlet Bakanı Çağlayan, ABD ziyaretini, TOBB, sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, meslek örgütleri ve çatı kuruluşların yer aldığı geniş bir heyetle gerçekleştireceklerini belirterek, ''ABD'ye, ilk defa ticari anlamda çok değişik bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. ABD'yi eyalet bazında tek tek tahlil ettik, ekonomik parametrelerini, makro ekonomik rakamlarını, büyüklüklerini, ithalatlarını, ihracatlarını inceledik. Elimizde ciddi bir ABD yol haritası çıkardık. Bu yol haritası çerçevesinde, 5 eyalete 1 haftalık seyahatimiz olacak'' dedi. Çağlayan, ABD'nin 1,6 trilyon dolarlık ithalat hacmi bulunduğunu, Türkiye'nin ülkeye ihracatının ise 3,5 milyar dolarda kaldığını ifade ederek, bu payı artırmaya çalıştıklarını söyledi. Bir süre önce ABD'ye gerçekleştirdikleri ziyarette üst düzey temaslarda bulunduklarını, yetkililerin kendilerine, Kızılderililerin yaşamış olduğu bölgelere ciddi yatırım yapılacağı bilgisini verdiğini aktaran Çağlayan, şöyle konuştu: ''Kızılderililerle ilgili temas noktamız Teksas olacak. Burada çok ciddi manada altyapı ve üstyapı inşaatları yapılacak. İnşaat sektörümüzü ABD'ye açacağız. İnşaat sektörümüz, 80'den fazla ülkede 160-170 milyar dolarlık iş gerçekleştirdi, yıllık ortalama 20 milyar dolar iş yapma kapasitesine geldi. Ama ABD'de bizim inşaat sektörümüz yok. Sadece Kiska Holding-Oğuz Gürsel var. Oysa Amerika'da inşaat sektöründen ciddi manada pay alma imkanına sahibiz. Onun için gezimize Müteahhitler Birliği Başkanı da davetli. Kızılderililerle ilgili çalışmamızda, inşaat sektörü başta olmak üzere gıda, tekstil, konfeksiyon gibi Türk ihraç ürünlerinin kesinlikle orada olmasını sağlayacak bir sistem gerçekleştireceğiz.''