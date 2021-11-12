İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Akın: Konya'da 20 bin yıkılması gereken bina var

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, şehirde olası bir 6 ve üzerindeki depremin çok fazla yıkıma neden olabileceğini belirterek, "Konya’da bana göre belli bölgelerde yoğunlaşmak üzere yıkılması gereken 20 bin yıkılması gereken bina var" dedi.

Konya'da 8 Kasım günü saat 20.43’te merkez üssü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 2 ev yıkılırken, 9’u ağır, 100’ü aşkın binada hasar tespit edildi.

İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın, bir binanın yapımında mühendislik hizmetinin alınmasının önemli olduğunu belirterek, ”Mühendislik hizmeti alan yapılar ve almayan yapılar olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Mühendislik hizmeti alan yapılar çok ufak tefek hasar alırken, bu hizmeti almayan yapılar ise büyük yıkımlarla karşı karşıya geliyor. Onun için ilk başta bu mühendislik hizmeti almayan yapıları mühendislik hizmeti alan yapılara dönüştürmemiz gerekiyor. Yani kaçak yapıyla mutlaka mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

"İmar barışıyla oluşturulan yapıların bir an evvel denetlenmesi gerekiyor"

Akın, Türkiye’nin yapı stokunun çıkartılması gerektiğini belirterek, ”Yapılan imar barışıyla birlikte oluşturulan yapıların bir an evvel denetlenmesi gerekiyor. Çünkü bu yapıların ne olduğunu bilmiyoruz? Bu sebeple Türkiye'de yapı stokunun mutlaka çıkarılması gerekiyor. Her beş yılda bir yapıya yapılan müdahalelerin kontrol edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm kapsamında sadece 8 bin adet bina yıkıldı"

Konya'da olası 6 ve üzeri bir depremin çok fazla yıkıma neden olabileceğini belirten Süleyman Kamil Akın, “Konya'da kentsel dönüşüm kapsamında sadece 8 bin adet bina yıkıldı. Konya'da acil yıkılması gereken bana göre en az 20 bin riskli bina var. Zemin parametreleri, bina yüksekliği, yapım yılları ve yapım teknikleri göze alınarak, bir risk haritası oluşturmak gerekiyor. Mahalle mahalle giderek bu yenilemeyi yapabiliriz. Deprem bir gerçek, bunu afete dönüştürmek ise insanoğlunun yaptığı İhmalden kaynaklı” diye konuştu.