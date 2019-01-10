İnşaat Mühendisleri Odası fotoğrafla uyardı: Sağanak yağış demiryoluna zarar vermiş; Çorlu kazası gibi olmasın

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Diyarbakır Şubesi, bölgede iki günden bu yana etkili olan sağnak yağışların, demiryoluna zarar verdiğini belirtti. Bir fotoğrafla Diyarbakır’ın Ergani ilçesinden geçen demiryolunun durumunu gösteren meslek örgütü, Çorlu’daki gibi bir kazanın meydana gelememesi için yetkilileri uyardı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre İMO Diyarbakır Şubesi, Ergani ilçesindeki demiryolu üzerinden geçen hemzemin geçitten bir fotoğraf paylaşarak yağışların, menfeze yer verilmeden inşa edilen demir yolunun altındaki dolguyu boşalttığına dikkat çekti. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan meslek örgütü, Çorlu’da yaşanan tren kazasındaki gibi, bir dolgu boşluğu nedeniyle kaza yaşanmadan yetkililerin harekete geçmesini istedi.

İMO tarafından yapılan açıklamada, “Ergani’de çektiğimiz bu fotoğraf karesinde demiryolunda menfez bırakılmadığı ve bundan kaynaklı yağmur suyunun biriktiği ve toprak dolguyu boşalttığı görülmektedir. 2. Çorlu vakası yaşanmaması için derhal yetkilileri göreve çağırıyoruz” denildi.