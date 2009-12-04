İnşaat metrekare maaliyet düştü

T24 - İnşaat metre kare maliyetleri, yılın ilk dokuz ayında, 2008'in aynı dönemine oranla yüzde 6.8 azalarak, 523.4 liraya geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Yapı İzinleri 2009 Yılı 3. Dönem Sonuçları''nı açıkladı.



Buna göre, belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların ''arsa payı hariç'' inşaat metre kare maliyetleri 523,4 lira oldu. Geçen yılın ilk 9 ayında inşaat metre kare maliyeti 559,2 lira olarak belirlenmişti.



Belediyeler tarafından ''Yapı Kullanma İzin Belgesi'' verilen konut bina sayısında da yüzde 3,8 düşüş meydana geldi. Geçen senenin ilk dokuz ayında 60 bin 84 olan konut bina sayısı, 2009 yılının aynı döneminde 57 bin 861'e geriledi.