-İNŞAAT METRE KARE MALİYETİ ARTTI ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - İnşaat metre kare maliyetleri, bu yılın 9 aylık döneminde (ocak-eylül) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak, 572,5 liraya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Yapı İzinleri İstatistikleri 2010 Yılı 3. Dönem Sonuçları''nı açıkladı. Buna göre, belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların ''arsa payı hariç'' inşaat metre kare maliyetleri bu yılın 9 aylık döneminde 572,5 lira oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise inşaat metre kare maliyeti 537,8 lira olarak belirlenmişti. 2010 yılının 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından Yapı Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünde yüzde 30, bina sayısında yüzde 10,3, değerinde yüzde 38,4, daire sayısında yüzde 34,1 oranında artış kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde Yapı Ruhsatına göre konut bina sayısı 57 bin 989 iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 10,9 artarak 64 bin 335 oldu. Konut yüzölçümleri de söz konusu dönemde yüzde 32,3 oranında artarak, 71 milyon 352 bin 953 metrekareye çıktı. 2010 yılının 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların yüzölçümünde yüzde 20,7, bina sayısında yüzde 26,6, değerinde yüzde 16,1, daire sayısında yüzde 19,9 oranında düşüş oldu. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde Yapı Kullanma İzin Belgesine göre 52 bin 185 olan konut bina sayısı da 2010 yılının 9 aylık döneminde yüzde 25,6 düşerek 38 bin 820, konut yüzölçümleri ise yüzde 20,3 düşerek, 35 milyon 565 bin 942 metrekare olarak gerçekleşti.