İnşaat maliyetlerindeki artış, ikinci el konut fiyatlarını sıfıra yaklaştırdı

İnşaat maliyetlerinde yükselen artış ikinci el konut fiyatlarını sıfır konut fiyatlarına yaklaştırdı. Söz konusu maliyet artışları orta sınıfın ev alımını da zorlaştırdı. İMKON verilerine göre Mart 2021’de 5 bin 500 TL olan inşaat demirinin tonu, Mart 2022’de yüzde 190 oranında artarak 16 bin TL’ye yükseldi. 2021 yılı mart ayı ve 2022 yılı mart ayı arasında; çimentonun tonu 250 liradan yüzde 300 artarak 1000 liraya, betonun metreküpü 220 liradan yüzde 300 artışla 800 liraya, alüminyumun kilosu 35 liradan yüzde 171 artışla 95 liraya ve düz camın metrekaresi 90 liradan yüzde 222 artışla 290 liraya çıktı.

Dünya'dan Leyla İlhan'a konuşan sektör temsilcileri ise fiyatların daha da artacağını ve eski ile yeni konutlar arasındaki farkın giderek kapandığını belirtti.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, “Çimento aynı zamanda birçok malzemenin fiyat artışını da tetikliyor” dedi. İnşaat metrekare maliyet bedellerinin arsa hariç 6 bin TL’lere geldiğini ifade eden Tellioğlu, “Arsa dahil Türkiye genelinde ortalama 12 bin TL’ye yükseldi metrekare birim fiyatları. 2 ay önce 10 bin TL seviyesindeydi” şeklinde konuştu.

"Faiz indirimleri talebi tetikledi"

İkinci eldeki talebi değerlendiren Zingat.com Satış ve Ticari İlişkiler Direktörü Eser Karaismailoğlu, 2021 başında eski konut ile yeni konut arasındaki fiyat farkının aynı yılın aralık ayında 10 puana kadar gerilediğini takip ettiklerini belirterek "Fiyat artış trendlerini incelediğimizde son 1 yılda ülke geneline baktığımızda konut fiyatları yaklaşık yüzde 60 arttı. Zingat.com geçmiş ilan verilerine göre, aynı özelliklere sahip yeni yapılar ile eski yapılar arasında normal şartlarda yüzde 30-40 aralığında fiyat farkı olurdu” dedi

Karaismailoğlu "2018 yılından itibaren ise birinci el konutların payı gerileyerek 2019’da yüzde 38’e, 2020 ve 2021’de ise yüzde 31’e düştü. Tabii burada makasın daralmasını sadece piyasa dinamikleriyle açıklayamayız. Faiz oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde özellikle yatırım amaçlı konut alımlarının durağanlaştığı ve konut talebinin ötelendiği, ertelenen talebin faizlerin düştüğü dönemlerde satışları hızlandırdığını biliyoruz. Faizlerin reel anlamda enflasyonun altında olduğunu düşünen ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız için konut halen cazip bir yatırım aracı” değerlendirmesini yaptı.

"Enflasyona karşı korunma aracı"

Fiyat farkının kapanma sürecinde, üç konunun belirleyici olduğunu söyleyen TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "İlki enflasyona karşı korunma aracı olarak tekrar konutun görülmeye başlanması, ikincisi inşaat maliyetlerinde çok hızlı ve öngörülmeyen artış. İnşaat maliyetlerindeki artışı eklediğimizde artışın ne kadar ve ne hızda devam edeceğinin öngörülemiyor olması da hem eski hem de yeni konutun fiyatını yükseltiyor. Buradaki düşünce de yerine koyma maliyetinin her geçen gün artıyor olması. Üçüncüsü de salgın ile değişen konut tercihleri. Bu durum da eldeki konutun değerini artırıyor” dedi.