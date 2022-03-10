İnşaat maliyetlerinde rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre inşaat maliyetleri aylık bazda yüzde 15,24 artarken, yıllık bazda ise 79,91 artış kaydetti. Söz konusu artışlarla inşaat maliyetleri rekor tazeledi.

Ocakta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,12, işçilik endeksi yüzde 33,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 98,20, işçilik endeksi yüzde 41,02 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 14,82, yıllık bazda ise yüzde 77,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 9,20, işçilik endeksi yüzde 34,67'ye yükseldi.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 95,54, işçilik endeksi ise yüzde 41,09 artış kaydetti..

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 16,63, yıllık ise yüzde 87,22 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 13,11, işçilik endeksi yüzde 30,75'e çıktı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 106,92, işçilik endeksi yüzde 40,74 yükseldi..