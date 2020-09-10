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Ekonomi

İnşaat maliyetleri Temmuz'da yüzde 0.95 yükseldi

10 Eylül 2020 11:34

Türkiye genelinde inşaat maliyetleri Temmuz'da aylık bazda yüzde 0.95 ve yıllık bazda yüzde 9.17 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 1.35, işçilik maliyetleri yüzde 0.12 ve yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 6.66 işçilik maliyetleri yüzde 14.67 arttı.

Bina inşaatı maliyetleri aylık bazda yüzde 0.75, yıllık bazda yüzde 9.59 arttı. Bina inşaatlarında aylık bazda malzeme maliyetleri yüzde 1.09, işçilik maliyetleri yüzde 0.08 arttı; yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 7.10, işçilik maliyetleri yüzde 14.87 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet maliyetleri aylık bazda yüzde 1.62, yıllık bazda da yüzde 7.79 arttı. Bina dışı yapılarda yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 2.22, işçilik maliyetleri yüzde 0.27 arttı; yıllık bazda da malzeme maliyetleri yüzde 5.25 işçilik maliyetleri yüzde 13.96 arttı.

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