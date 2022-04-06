İnşaat maliyetleri, projeleri zora soktu; kamuyla iş yapan müteahhitler, Erdoğan'dan fiyat farkı talep etti

İnşaat maliyetlerinde meydana gelen artışların ardından, bazı kamu projelerinin durma noktasına geldiği belirtilirken, kamuyla iş yapan müteahhitlerin "fiyat farkı ödenmesine" ilişkin taleplerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iletildiği belirtildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; kamuya iş yapan müteahhitler için ocak ayında çıkarılan fiyat farkı ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yeterli olmadı. Sektör temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle hem yeni bir fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını hem de müteahhitlere, yaptığı işi tasfiye etme hakkı verilmesini talep ediyor.

Edinilen bilgilere göre, inşaat sektöründe yaşanan bu sıkıntılar AKP'nin de gündemine geldi. AKP'nin ekonomi kurmayları "Ocak ayında çıkan yasa ile Haziran-Aralık 2021 dönemine ait 70 milyar liralık hak ediş için 10 milyar liralık fiyat farkı ödenmesi planlanmıştı. Ama müteahhitlere fiyat farkı olarak ancak 4-5 milyar lira ödenebildi. Müteahhitlere sözleşmeyi fesih hakkı verilmesi ise uygun bulunmamıştı. Gelinen noktada maliyetler artmaya devam ettiği için müteahhitlerin ellerindeki işleri bitirmeleri zora girdi. Şimdi yeniden bir değerlendirme yapılıyor. Yeni bir fiyat farkı uygulaması yapılabilir. Cumhurbaşkanı bu konuyu değerlendirmeye aldı. Bir çözüm bulunmazsa domino taşı gibi birçok sektör zincirleme olarak etkilenecek. Türkiye’de resmî rakamlara göre üretim maliyetleri yüzde 115 arttı. Ama inşaat maliyetleri çok daha fazla rttı. Müteahhitler artık bu yükü daha fazla taşıyamaz. İflas noktasına gelmiş durumdalar" dedi.