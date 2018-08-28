T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İnşaat maliyetleri Haziran'da yıllık 26.06 arttı

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – İnşaat maliyeti endeksi (İME) Haziran’da yıllık yüzde 26

28 Ağustos 2018 13:13

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – İnşaat maliyeti endeksi (İME) Haziran’da yıllık yüzde 26.06, bir önceki aya göre ise yüzde 2.29 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre malzeme endeksi Haziran’da aylık yüzde 3.26, yıllık yüzde 20.84 artarken, işçilik endeksi ise aylık yüzde 0.11 ve yıllık yüzde 16.09 yükseldi.
TÜİK verilerine göre;
“Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.41, işçilik endeksi yüzde 0.13 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29.23, işçilik endeksi  yüzde 16.01 arttı.
“Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.07 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.76, işçilik endeksi yüzde 0.06 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 36.06, işçilik endeksi yüzde 16.36 arttı.” (Tablo)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ağustos DHAHazirandaTürkiyeKurumu TÜİKTÜİKBirAyrıcaTablo
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24