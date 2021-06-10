İnşaat maliyetleri 3 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) inşaat maliyet endekslerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 35, aylık ise yüzde 3,5 arttı. İnşaat sektöründe maliyetler bu verilerle son 3 yılın zirvesine çıktı.

TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,48'ye yükseldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,89, işçilik endeksi yüzde 0,53 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 43,07, işçilik endeksi ise yüzde 20,62 arttı.

Bina inşaat maliyetleri yüzde 3,61 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Yine bir önceki aya göre ise; malzeme endeksi yüzde 5,02, işçilik endeksi 0,56 artt.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 41,77, işçilik endeksi ise yüzde 20,92 artış gösterdi.

Bina dışı yapıların maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,29, bir önceki yıla göre de yüzde 38,42 arttı.

Bina dışı yapılar için malzeme endeksi yüzde 4,46, işçilik endeksi yüzde 0,41 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 47,57, işçilik endeksi yüzde 19,49 arttı.