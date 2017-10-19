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Ekonomi

İnşaat maliyeti artışında son 9 yılın rekoru: Maliyetler geçen yıla göre yüzde 22 arttı

Artışın en büyük nedeni malzeme maliyeti oldu

19 Ekim 2017 16:09

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017’nin üçüncü çeyreğine ilişkin Bina İnşaat Maliyeti Endeksi’ni açıkladı. Endekse göre inşaat maliyetleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1’lik bir artış gerçekleştirdi.

Artışın en büyük nedeni malzeme maliyeti oldu. Malzeme maliyetleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 arttı. İşçilik maliyetinde ise yüzde 12,9’luk bir artış gerçekleşti.

2005’ten beri her yıl üç ayda bir yayınlanan endekste gerçekleşen bu artış, tarihin en yüksek ikinci artışı oldu. Endeksteki en yüksek ikinci artış, küresel ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği 2008’in ikinci çeyreğinde yüzde 22,3 ile gerçekleşmişti.

Böylece 2005 yılında 100 birim olan bir binanın inşaat maliyeti 2017’nin üçüncü çeyreğinde 275,8’e çıkmış oldu.

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