İnşaat maliyet endeksi Temmuz'da yıllık yüzde 27.01 arttı

İstanbul, 24 Eylül (DHA) – İnşaat maliyet endeksi (İME) Temmuz ayında aylık yüzde 1.63, yıllık yüzde 27.01 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz da aylık bazda;

- malzeme endeksi yüzde 2.07,

- işçilik endeksi ise yüzde 0.62 arttı.

Temmuz’da yıllık bazda;

- malzeme endeksi yüzde 32.07,

- işçilik endeksi de yüzde 16.39 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Temmuz’da bina inşaatı maliyet endeksi aylık bazda yüzde 1.45, yıllık bazda ise yüzde 25.78 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi Temmuz’da yüzde 1.82, işçilik endeksi yüzde 0.59 arttı.

Ayrıca Temmuz’da yıllık malzeme endeksi yüzde 30.38, işçilik endeksi yüzde 16.35 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Temmuz’da aylık yüzde 2.24, yıllık ise yüzde 31.16 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi Temmuz’da yüzde 2.81, işçilik endeksi yüzde 0.71 arttı.

Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi Temmuz’da yüzde 37.47, işçilik endeksi yüzde 16.56 arttı. (Grafik)