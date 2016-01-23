İnşaat iskelesinin çökmesi sonucu 20 metre yükseklikte, 4 saat hayata tutunan işçi kurtarıldı

Uşak’ta bir cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Bir işçi yaklaşık 4 saat eksi 6 derecek soğukta 20 metre yükseklikteki cami tavanında asılı kaldıktan sonra kurtarıldı.

Hürriyet'in haberine göre Uşak Üniversitesi’nde yapı devam eden camii inşaatının akustik panellerin döşenmesi için kurulan iskelenin çökmesi sonucu Ahmet Üstün, Orhan Tezgel, Şenol Zorlu, Ahmet Yaya ve Hasan İspir isimli işçiler yaralandı. İşçilerden Hüseyin Tetik iskeleler çökerken caminin tavanına tutunarak asılı kaldı. Diğer işçiler ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

4 Saat asılı kaldı

Cami inşaatında çöken iskelelerden sonda tavana tutunarak kendisini kurtaran Hüseyin Tetik isimli işçiyi kurtarmak için adeta seferberlik ilan edildi. AFAD, İtfaiye, polis ve 112 Acil yardım ekipleri tavanda asılı kalan işçiye ulaşamayınca ilk önce itfaiye merdiveni ile caminin kubbesini delerek kurtarmak istediler. Fakat yaklaşık 50 santim betonu delmek mümkün olmayınca asansörlü evden eve taşıma aracı çağırıldı.

Caminin içerisine yanaşamayınca vinç çağrıldı. Vinçle evden eve taşıma aracı caminin giriş kapısına kaldırılarak içeriye sokuldu. Hummalı bir çalışma ile çöken iskele parçaları kaldırılarak 'evden eve nakliye' aracının asansörü ile tavanda asılı kalan işçi Hüseyin Tetik’e ulaşıldı. Eksi 6 derece soğukta yaklaşık 4 saat tavanda asılı kalan işçiye ilk olarak 112 ekipleri müdahale etti. Akabinde Tetik hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberin duyulması üzerine Uşak Valisi Ahmet Okur olay yerine gelerek kurtarma çalışması son erinceye kadar bekleyerek çalışmaları izledi. Polis olayla ilgilisoruşturma başlattı.