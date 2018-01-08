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İnşaat iskelesi 8'inci kattan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bir inşaatın dış cephesini boyayan işçilerin üzerinde bulunduğu iskelenin 8'inci kattan düşmesi sonucu işçilerden Serdar Pala (40) öldü, Yakup Çevik (30) ağır yaralandı

08 Ocak 2018 21:11

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde bir inşaatın dış cephesini boyayan işçilerin üzerinde bulunduğu iskelenin 8\'inci kattan düşmesi sonucu işçilerden Serdar Pala (40) öldü, Yakup Çevik (30) ağır yaralandı.
Olay, öğleden sonra Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi\'nde meydana geldi. Yapımı tamamlanan binanın dış cephesini boyayan işçilerin üzerinde bulunduğu iskele, 8\'inci katta halatın kopması sonucu zemine düştü. İskele üzerinde bulunan işçiler Serdar Pala ile Yakup Çevik ağır yaralandı. Yaralı işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen işçilerden Serdar Pala, doktorların çabasına karşın kurtaramadı. Ölen işçinin cesedi otopsi için morga konulurken, yaralı olan Çevik\'in ise sağlık hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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