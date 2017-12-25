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İnşaat işçisine terör propagandasından 1.5 yıl hapis cezası

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 'Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan inşaat işçisi, H

25 Aralık 2017 16:57

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde \'Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak\' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan inşaat işçisi, H.A. (42) tutuklandı.
Keşan\'da geçen yıl sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan H.A., yargılandığı Edirne 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, H.A.\'yı Yukarı Zaferiye Mahallesi Eski İtfaiye Binası yakınındaki bir kahvede yakalayarak, gözaltına aldı. H.A., işlemlerinin ardından tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi\'ne konuldu.

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