İnşaat işçisine 'Kürtçe' konuşma yasağı belgelendi!

Başakşehir'deki bir inşaat şantiyesinde Kürt işçilerin kendi aralarında 'Kürtçe' konuşması yasaklandı. Ana firma, taşerona gönderdiği uyarı yazısında "Şantiyede çalışan personelin farklı bir lisanla konuşulmasından diğer taşeronların ve firma personelleri dahil olmak üzere tüm çalışanları rahatsız etmektedir" ifadelerine yer verdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yasağa tepki göstererek, "Beton zihniyetin geldiği nokta" yorumunda bulundu.

Cumhuriyet'ten Onur Şahin'in haberine göre İstanbul Başakşehir'de Yapı & Yapı firmasının Kayaşehir Emlak Konut Kuzey Yaka Projesi inşaatında, Kürt işçilerin kendi aralarında 'Kürtçe' konuşması yasaklandı. Ana firma (Yapı & Yapı) taşerona gönderdiği uyarı yazısında "Şantiyede çalışan personelin farklı bir lisanla konuşulmasından diğer taşeronların ve firma personelleri dahil olmak üzere tüm çalışanları rahatsız etmektedir" ifadelerine yer verdi. Konuyla ilgili aradığımız şirket yetkilileri olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, uyarı yazısının belgesini resmi Twitter hesabından paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

Patronlar bölücüdür, işçiler kardeştir

YAPI & YAPI firmasının İstanbul Kayaşehir Emlak Konut Kuzey Yaka Projesi inşaatında çalışan bazı inşaat işçilerinin şantiye içerisinde kendi aralarında Kürtçe konuşmalarının yasaklandığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Yasaklamayı yapan firma yetkilileri "Şantiyede çalışan personelin farklı bir lisanla konuşulmasından diğer taşeronların ve firma personelleri dahil olmak üzere tüm çalışanları rahatsız etmektedir" diyerek yasaklamanın gerekçesini yazılı olarak da işçilere bildirmiştir.

Patronlar kâr hırsları yüzünden işçileri ölüme gönderir, işçilerin en temel hakları olan ücret, barınma ve yemek gibi haklarından mahrum bırakır. Sigorta primini eksik öder, hem işçinin hakkından, hem devlete ödemesi gereken vergiden kaçar. Sonra gelir kendi sömürüsünü perdelemek amacıyla işçiler arasında ayrımcılığı körükler. Buna da konuşulan dili sebep gösterir.

Patronlar kendi çıkarları doğrultusunda emperyalist firmalarla ortaklık kurar ve işçileri sömürür. Yeri geldiğinde o firmalardan iş alabilmek için onların ana dillerinde bile konuşurlar. Ama şantiyelerde işçi arkadaşlarımızın Kürtçe konuşmasının rahatsızlık yarattığını sebep göstererek kendi sömürüsünü devam ettirir.

Biz işçiler hangi dinden, ulustan ya da etnik kökenden olursak olalım yaşamak için çalışmak zorundayız. Bu memleketin her karışında biz işçilerin emeği var. Patronların işçiler arasındaki birliği bozmak için her türlü yola başvuracağını biliyoruz.

Patronlar bizleri kendi çıkarları için bölmeye çalışmaya devam ediyor. Biz işçiler ise kendi çıkarlarımız için birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

İşçilerin birlikte mücadelesi bu sömürü çarkını kıracak. Eşitliğin, özgürlüğün ve kardeşliğin olduğu bir düzen kurulacaktır.

Tanrıkulu: Beton zihniyetin getirdiği nokta

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da kişisel Twitter hesabından olaya tepki göstererek, "Kürtçe, bu ülkenin vatandaşlarının ana dillerinden olup, “farklı dil” değildir ve konuşması da keyfi biçimde yasaklanamaz. “Beton” zihniyetin geldiği nokta" ifadelerini kullandı.