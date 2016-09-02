İnşaat işçisi fenomen piyaniste Türkiye'den piyano hediye edildi

Bir inşaat şantiyesinde çaldığı piyanoyla 'fenomen' haline gelen Azeri Aqşin Gulaliyev'e Türkiye'den piyano hediye edildi.

Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre, parmakları tuşların üzerinde dans eden inşaat ustası Gulaliyev, Azerbaycan’ın Sabirabad şehrinin Hasanali Köyü’nde dünyaya gelmiş. Babasının kaynakçı, annesinin ev kadını olduğunu söyleyen Gulaliyev “3 kardeşiz, kız kardeşim evli, erkek kardeşim ise araba yıkayarak hayatını kazanıyor. Kendi halinde bir ailem var. Kendimi bildim bileli en büyük tutkum müzik. 15 yaşımdayken ailemden beni müzik kursuna göndermelerini istedim. Aylık cüzi bir miktar ödeyerek küçük bir müzik derneğinde piyano öğrenmeye başladım. Evde piyano yok. Bu nedenle pratik de yapamıyorum. Maddi yetersizlikten dolayı dernekte öğrendiğimle yetinmek zorunda kaldım. O gün öğrendiğim piyano, yaz düğünlerinde ekmek teknem oldu” diye konuştu.

"Arkadaşım cep telefonuyla çekti"

Gulaliyev, sosyal medyada fenomen haline gelen videonun hikâyesini de şöyle anlattı: “2015 yılının ağustos ayında bir okulun inşaatında çalışıyorduk. O eski piyanoyu görünce dayanamayıp çalmaya başladım. İşçi arkadaşım da beni cep telefonuyla çekti, internette büyük beğeni aldı. Beni Azerbaycan’ın AT V Televizyonu’ndan aradılar. ‘Sana iş vereceğiz, sana piyano vereceğiz, gel bizim yazdığımız parçaları söyle’ dediler, ben de inandım, röportaj yaptık. Akşam televizyonda izlediğimde neye uğradığımı şaşırdım. O haberde piyano eğitimim olmadığı söyleniyor, benden bir dilenci gibi bahsediliyordu.”

Türkiye’den adını söylemek istemeyen bir kişinin kendisine piyano gönderdiğini ancak gümrük vergisini ödeyemediği için ona da sahip olamadığını ifade eden Aqşin, “Çocuksuz anne size ne kadar acı veriyorsa piyanosu olmayan piyaniste de yaşam o kadar acı veriyor. Tutkunu olduğum şeye hayatım boyunca çalışsam sahip olamayacağım. Onun için piyano bulduğum yerde çalıyorum ben de” diye konuştu.

"Piyano görünce hemen başına oturuyorum"

İnşaatta şarkı söylerken keşfedilen İbrahim Tatlıses’i akıllara getiren Gulaliyev, müzikle uğraşmak istediğini dile getirdi. Gulaliyev, “Para kazanmak, iş bulmak zorundaydım. Biri bana ‘Gel sanatını icra et, sanatın için sana para verelim’ demiş olsaydı bir dakika bile düşünmezdim. 6 yıldır inşaat ustalığı yapıyorum. Ama müzik ve piyano hâlâ en büyük tutkum. Nerede görsem, hemen başına oturup çalmaya başlıyorum” dedi.

Özel hayatıyla ilgili de konuşan Gulaliyev, “Zamanında âşık olduğum bir kadın oldu ama başkasıyla evlendi. Gözlerimin önünde yaşanan bu durum beni hayli üzdü ve beni müziğe bağlayan ilhamım oldu. Âşık olduğum kadın aklıma her geldiğinde bir piyanoya geçip şarkı söylemek istiyorum. Aşk yarasını anlatan şarkılardan bir albüm çıkarmak istiyorum, ama Azerbaycan’da bunu başarmak sadece hayal” ifadesini kullandı.

Gulaliyev ’in internetteki videosunun altına çok sayıda yorum yapıldı. Yorumlardan bazıları şöyle: “Allah’ına Kurban”, “Ne hoş çalıyor, şu kardeşi canlı dinlemek isterdim”, “Bravo, helal olsun sana gardaş!”, “Piyanistim diye geçinenler bir kez daha düşünsünler”, “Bağımlılık yaptı bende. İnsanlar kitap gibidir kapağına bakıp aldanmamak gerekir”...