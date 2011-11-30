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Dünya

İnşaat işçisi Facebook'u çökertti

İspanyol Alfredo Arias'ın (37) "yakaladığı açık" sayesinde, bir Facebook kullanıcısının hesap bilgilerine...

30 Kasım 2011 02:00

T24 - İspanyol Alfredo Arias'ın (37) "yakaladığı açık" sayesinde, bir Facebook kullanıcısının hesap bilgilerine kolayca erişilebildiği ve bu kişi adına mesaj gönderilebildiği belirtildi.

Bilgisayar kullanmayı kendi kendine öğrendiğini ifade eden Arias, yaptığı açıklamada, "Açığı tesadüfen bulduğunu" vurguladı. 

Arias, Facebook'un mesaj bölümündeki açık sayesinde bilgisayarla ilgili çok az bilgi sahibi bir kişinin bile, bu bölümü kullanarak başka hesaplara elektronik posta gönderebileceğini açıkladı.

Alfredo Arias, "El internauta de Leon" adlı ağ günlüğünde güvenlik duvarını nasıl aştığını ayrıntılı şekilde anlattı.

"Bu, çok basit. Bir internet sayfası oluşturmayı bilmek yeterli" ifadesini kullanan Arias, Sanayi Bakanlığına bağlı Ulusal İletişim Teknolojileri Kurumunu cumartesi günü bilgilendirdiğini de belirtti.

Kurumun sözcüsü de yaptığı açıklamada, sorunun bildirilmesinden sonra bir mesaj yayımlayarak kullanıcıların uyarıldığını ve durumun Facebook yetkililerine iletildiğini açıkladı.


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