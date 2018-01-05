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İnşaat işçisi evinde intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, babası vefat ettikten sonra bunalıma girdiği belirtilen Erhan T

05 Ocak 2018 16:13

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, babası vefat ettikten sonra bunalıma girdiği belirtilen Erhan T. (38), kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, Çeştepe Mahallesi 10 Sokak numara 9\'daki evde meydana geldi. Geçen yıl babası Hüseyin T.\'nin vefat etmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu belirtilen evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Erhan T. evinde iple kendini tavana astı. Erhan T.\'yi bu sabah asılı halde bulan eşi, çığlık atarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erhan T.\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Erhan T.\'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Erhan T.\'nin kardeşinin de 7 yıl önce tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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