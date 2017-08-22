İnşaat işçisi, ayağından tabancayla vuruldu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de inşaatlarda işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Ali Camcı, ayağından tabancayla vurularak yaralandı.

Merkez Kocasinan İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Kanal Caddesi\'nde yürüyen Ali Camcı\'ya, plakası belirlenemeyen otomobilden, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş edildi. Sol ayağından yaralanan Camcı, ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Camcı, polise verdiği ilk ifadesinde, kendisine ateş eden kişileri tanımadığını, asıl hedefin kendisinin olmadığını, yanlışlıkla vurulduğunu söyledi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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