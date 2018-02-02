İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Seyhan ilçesinde, yapımına devam edilen inşaatta çalışan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalışarak, hayatlarını tehlikeye atıyor.

Güney Kuşak Bulvarı üzerinde, 7\'nci katı yapılan inşaatta kurdukları tahta iskelelerin üzerinde akrobat gibi yürüyen işçileri görenler, büyük şaşkınlık yaşıyor. Ellerindeki keser ve çekiçlerle onlarca metre yükseklikte, güvenlik halatı olmadan çalışan işçiler, olası tehlikelere davetiye çıkarıyor. İnşaatta güvenlik önlemi alınmadan yapılan çalışmaları gören bazı kişiler, hiçbir tedbir almayan işçilere tepki gösterdi.

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