T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Seyhan ilçesinde, yapımına devam edilen inşaatta çalışan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalışarak, hayatlarını tehlikeye atıyor

02 Şubat 2018 13:51

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'nın Seyhan ilçesinde, yapımına devam edilen inşaatta çalışan işçiler, güvenlik önlemi almadan çalışarak, hayatlarını tehlikeye atıyor.
Güney Kuşak Bulvarı üzerinde, 7\'nci katı yapılan inşaatta kurdukları tahta iskelelerin üzerinde akrobat gibi yürüyen işçileri görenler, büyük şaşkınlık yaşıyor. Ellerindeki keser ve çekiçlerle onlarca metre yükseklikte, güvenlik halatı olmadan çalışan işçiler, olası tehlikelere davetiye çıkarıyor. İnşaatta güvenlik önlemi alınmadan yapılan çalışmaları gören bazı kişiler, hiçbir tedbir almayan işçilere tepki gösterdi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAADANA SeyhanGüney Kuşak BulvarıEllerindeki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24