İnşaat işçilerinden “İçlerindeki şeytanı çıkartacaksın” diyen Akit yazarına: Rögar kapaklarını da kapatacağız!

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İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, 3. havalimanında kötü çalışma şartları ve haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatan ve ardından yüzlercesi gözaltına alınan işçilerle ilgili olarak “Bu itler, bitlendik falan diyorsa da üzerlerine biber gazı sıkıp, içlerindeki şeytanı çıkartacaksın” diyen Yeni Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz’a tepki gösterdi.

Sendikanın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Memleketin her karışında emeği olan bizlerin elinden her iş gelir. Gün gelecek rögar kapaklarını da kapatacağız" dendi.

Yılmaz, asgari taleplerinin karşılanması için eylem yapan ve gözaltına alınan 3. havalimanı işçileri hakkında dün (17 Eylül) "3. Havalimanındaki tahtakuruları nereli?” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Yeni Akit yazarının ayrımcı ve işçi düşmanı yazısı sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

TIKLAYIN - Akit yazarından 3. havalimanı işçilerine: Bu itler, bitlendik diyorsa biber gazı sıkıp içlerindeki şeytanı çıkartacaksın