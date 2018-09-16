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İnşaat işçilerinden Altaylı'ya: Fatih Bey kendi sınıfının safında

"İşçilerin yataklarındaki tahtakurularını görse sanıyoruz ki beş hafta hiç durmadan koşarak kaçar"

16 Eylül 2018 20:00

İnşaat İşçileri Sendikası, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısında 3. Havalimanı'nda yaşanan kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin protesto nedenleri için  'sudan' yorumunda bulunmasına yanıt verdi. 

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"Fatih Bey kendi sınıfının safında"

Sendika, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fatih Bey'e göre makul olan, işçilerin '4 yıl dayandık 5 hafta daha idare ederiz' demesiymiş. Fatih Bey kendi sınıfının safında, Fatih Bey işçilerin yataklarındaki tahtakurularını görse sanıyoruz ki beş hafta hiç durmadan koşarak kaçar" ifadelerini kullandı.

Sendika, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca Fatih Bey ve onun gibilerin, İnşaatın komple bitiş tarihi olarak 2028'in öngörüldüğünü bilmemeleri de ne kadar büyük araştırmacı gazeteci olduklarını gösteriyor. 29 Ekim'de açılması planlandığı için işçilere daha çok zulüm edilen bölge ise tüm inşaatın küçük bir bölümü"

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Havalimanı işçileriFatih Altaylıİnşaat İşçileri Sendikası3 havalimanıkötü çalışma koşullarıiş cinayeti
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