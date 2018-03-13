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İnşaat İşçileri Derneği Genel Başkanı'ndan Seda Sayan'a tepki

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- MERKEZİ Düzce’de bulunan İnşaat İşçileri Derneği’nin Genel Başkanı Sefer Demir, şarkıcı Seda Sayan’ın bir televizyon programında söylediği sözlerden dolayı üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "Bizler bir lokma ekmek için mü

13 Mart 2018 16:02

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- MERKEZİ Düzce’de bulunan İnşaat İşçileri Derneği’nin Genel Başkanı Sefer Demir, şarkıcı Seda Sayan’ın bir televizyon programında söylediği sözlerden dolayı üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, \"Bizler bir lokma ekmek için mücadele ediyoruz. Açıklamalara çok üzüldük ve özür bekliyoruz\" dedi.
Şarkıcı Seda Sayan, bir televizyon kanalında sunuculuğunu yaptığı programda, manken Ece Gürsel\'in sperm bankasından çocuk sahibi olma konusundaki ifadeleri üzerine, \"Ne gerek var, inşaat işçileri var ya\" karşılığını verdi.
İnşaat İşçileri Derneği Genel Başkanı Sefer Demir, Seda Sayan’ın sözlerine tepki göstererek, şunları söyledi:
\"Bizler inşaat çalışanları olarak Seda Hanım\'ın yaptığı açıklamalardan dolayı üzgünüz. Seda Hanım babasının da inşaatçı olduğunu söylüyor. Ancak Seda Hanım babasının inşaatta çalıştığı dönemde böyle bir olay görmüş mü? Bu emsal neden? Ülkemizin gündemi belli. Bu gündem içerisinde bizim Seda Hanım\'a cevap veriyor olmamız bizi üzüyor. Bizi konuşacağına gitsin Afrin’deki kahraman askerlerimizi konuşsun. Bizleri gündeminden çıkarsın. İnşaat çalışanlarından özür dilemesini bekliyoruz. Bütün üyelerimiz ve çalışanlar şikâyetçi. İnşaat işçileri bir lokma ekmek için evine bir lira para götürmek için uğraşıyor. Bu insanların üzerinden prim yapmak çok ayıp. Biz açıklamalara çok üzüldük ve özür bekliyoruz.\"

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