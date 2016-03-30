İnşaat işçileri, 24. kattan düşerek ölen arkadaşları için TEM'i kapattı

Sabah saatlerinden bir işçinin, yapımı süren inşaatın 24. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından 200 kişilik işçi grubu Avcılar - TEM bağlantı yolunu her iki istikamette de trafiğe kapattı.

Zete’nin haberine göre, hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni savcı incelemesi için olay yerinde bekletilirken; bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Avcılar – TEM bağlantı yolunu her iki istikamete trafiğe kapatan işçiler ise, bir süre sonra caddeyi terk etti. İşçilerin bu noktadan ayrılmasından sonra trafik yeniden açıldı.

Göl Panaroma adlı inşaatlar grubunda çalışan ve kaynakçılık yaptığı öğrenilen işçinin cansız bedeninin bulunduğu noktada adli işlemler sürüyor. İş güvenliklerinin bulunmadığını belirtilen eylemci işçiler, olmayan ‘iş güvenliği tabelaları’nın arkadaşlarının düşerek ölümünden sonra yerleştirilmeye çalışıldığını ileri sürdüler.

İnşaatın 24. katından zemindeki demir çubukların üzerine düşerek hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, adli incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçinin Adıyaman doğumlu Adem Babacan olduğu belirlendi.