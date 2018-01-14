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İnşaat-İş Sendikası: Meclis kapısında kendini yakan işçi hastanede abluka altında tutuluyor

Polis, sendika avukatı Kazım Bayraktar'ın Sıtkı Aydın'la görüşmesine izin vermedi

14 Ocak 2018 18:36

Hülya Karabağlı

İnşat İşçileri Sendikası Ankara Temsilcisi Murat Can Çoban, geçim sıkıntısından kendini yakmaya çalışan ve Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde cuma gününden bu yana tedavi altında olan inşaat işçisi Sıtkı Aydın’la sendika olarak görüşmelerinin engellendiğini söyledi. Sendika avukatı Kazım Bayraktar’ın içeri alınmadığına dikkat çeken Çoban, “Hastane idaresi ve polisin emriyle kendini yakan işçiyle görüşmemiz engellendi. Kendini yakan işçi fiilen hastanede abluka altına alınmış ve gözaltında tutuluyor” diye konuştu.

Çoban, Sıtkı Aydın ile görüşmek isteyen sendika avukat Bayraktar'ın  polis ve hastane yönetimi tarafından hastaneye girişinin nasıl engellendiğini anlattı. Bayraktar’ın "Ben sendika avukatım, yetkim var, işiyle ilgili görüşmeye geldim" dediğini, polisin de "giremezsiniz" dediğini kaydeden Çoban, polisin en sonunda kendilerine  Aydın'ın ifadesinin alındığını söylediğini belirtti. Bayraktar’ın bu sözler üzerine sendika avukatı olarak yanında olması gerektiğine ilişkin talebinin de reddedildiğini söyleyen Çoban, hastaneye girişlerinin mümkün olmadığını söyledi.

Çoban T24’e, “Bu arada hasta yakını olduğunu söyleyen ve belli ki polis tarafından korkutulmuş iki kişi 'Biz avukat istemiyoruz' dediler. Polis kapının önünde içeri girmemizi engelledi. Hastane idaresi ve polisin emriyle kendini yakan işçiyle görüşmemiz engellendi. Kendini yakan işçi fiilen hastanede abluka altına alınmış ve gözaltında tutuluyor” diye konuştu. 

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