T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnşaat halindeki evde ölü bulundu

MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta Hakan A

16 Ocak 2018 19:34

MUŞ, (DHA) - MUŞ\'ta Hakan A.(23), bir evin inşaatında ölü bulundu. Hakan\'nın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Saray Mahallesi\'nde inşaat halindeki bir evde, yerde hareketsiz bir kişinin yattığını fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Harun A. olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini saptadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hakan A.\'nın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muş Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MUŞ DHAMUŞ HakanHakanSaray MahallesiGelenHarunOlayMuş Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24