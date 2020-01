İnşaat firmalarına binlerce liralık ceza yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, inşaatlarda kalitesiz beton kullanımına izin verilmeyeceğini belirterek projede belirtilen kalitede beton kullanmayan firmaların çok büyük miktarda cezalara maruz kalacağını söyledi. Binaların her bir katında farklı kalitede beton kullanımının önene geçmeyi amaçladıklarını belirten Güllüce, kalite denetiminde beton kalite ortalamasına değil TSE standartlarına bakılacağını belirtti.

Beton ve inşaat firmalarını uyaran Güllüce, “Beton santrallerine, inşaat firmalarına ve yapı denetimlerine genelge gönderdik. Çok büyük cezalarla muhatap olunabilir” dedi.

İdris Güllüce İstanbul Gaziosmanpaşa’da başlatılan Birinci Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma töreninde kritik uyarılarda bulundu. Yapı denetim firmalarıyla ilgili son zamanlarda çok ciddi şikayetler aldıklarını söyleyen Güllüce şöyle konuştu:

Ciddi şikayetler alıyoruz

“Önceleri inşaat yapılırken betonun yarısı midye, yarısı yolla kazınır çok kalitesiz bir beton tekniği vardı. Sonra beton santralleri kuruldu. Daha sonra yaptığımız kontrollerde gördük ki betonlarda da sıkıntı var. Beton santrallerine, inşaat sahiplerine ve yapı denetim firmalarına genelge gönderdik. Bundan böyle hangi kalitede beton dökülüyorsa bu denetlenecek ve beton denetimine uymayanlar, maliyeti yüksek cezalarla karşı karşıya kalacaklar. Beton denetimini çok ciddi bir şekilde yapacağız ve yaptıracağız. Hem müteahhit, hem de beton üreten, hem de yapı denetim firmalarına söylüyorum. Beton denetimini çok ciddi yapınız. Hiç belli olmaz gecenin bir saatinde bizim bakanlığımızın personeli gelir, bir beton numunesi alır söylediği betonla sattığı betonla, döktüğü beton aynı mı değil mi diye bakarız. Son olarak yapı denetim firmalarını denetliyoruz ve denetleyeceğiz, iyi denetim yapan firmalara sözümüz yok. Yapı denetim firmaları birçoğu kaliteli işler yapıyorlar ancak bazıları ile ilgili ciddi şikayetler alıyoruz. İyi denetim yapmayan firmalarla uğraşacağız.”

Ortalamaya değil TSE’ye bakılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazır beton sektörüne yönelik kapsamlı denetim başlattı. Şantiyelerde kullanılan betonların kalitesi kontrol edilecek. Amaç, uyanık müteahhitlerin maliyetleri düşürmek için zemin kata düşük kalite, üst katlara ise daha iyi kalite beton kullanmasının önüne geçmek. Bakan Güllüce imzalı genelgeye göre projede beton kalitesi ne ise inşaatın bütün katlarında da o kalite şartı aranacak.

Genelge öncesi için uyarı

Türkiye’de genellikle ortalama C20 beton kalitesi kullanıyor. Uygulamada zemin katta beton kalitesi C15 çıksa bile 1. Katta C 25 beton kullanıldığında ortalaması C 20 tuttuğu için herhangi bir sorun yaşanmıyor. Yeni uygulamayla projede binanın tamamı için C25 beton kullanılacağı yazıyorsa bütün katlarda buna dikkat edilecek. Bakanlıktan bir yetkili, “Bilirkişi heyeti bütün katlardan numune alarak onun ortalamasına bakıyordu. Ortalama standardı tutarsa bina güvenli kabul ediliyordu. Ancak zemin katın betonu zayıf olabiliyordu. Genelge ile karışıklık giderilmiş oldu. Kentsel dönüşüm kapsamında yeni genelgeden önce yapılan binaların ve inşaatı sürenlerin de kat malikleri tarafından da denetletilmesi gerekiyor” dedi. Bunda müteahitin ucuz beton kullanarak birkaç daireyi maliyetinden çok düşüğe imal edip yüksek kâr etme çabasının olduğunu hatırlatan yetkililer, “Ama genelgeden önceki binalar sağlam değildir demek doğru değil. Gerekli denetimleri her zaman yapmaya hazırız” bilgisini verdi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile koordineli yürütülecek çalışmalarda betonun niteliği detaylı olarak analiz edilecek. Projede, beton kalitesi, her kat için ayrı kontrol edilecek.