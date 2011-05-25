-İNŞAAT DEMİRİNİN TONU 1400 LİRA KAYSERİ (A.A) - 25.05.2011- Demir fiyatlarındaki artış sürüyor. İnşaat demirini tonu 1400 liraya ulaştı. Bazı demir fabrikalarının bakıma girmesi, kuzey Irak'a demir ihracatının artarak devam etmesi, inşaat sektörünün canlanması ve hurda demir fiyatlarının yükselmesi sonucu demir fiyatları giderek artmaya başladı. Mart ayına kadar tonu 1000 ile 1100 liradan işlem gören demir, Mayıs ayından itibaren hızla yükselmeye başladı. 1 Mayıs tarihinde tonu 1265 ile 1285 liradan satılan inşaat demirinin 1 tonu, 1400 liraya kadar yükseldi. Toptan demir satıcılarından İsmail Çağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talebin canlanması, üretimin kısıtlı olması ve ihracat nedeniyle fiyatların sürekli artma eğiliminde olduğunu söyledi. Çağan ''Demir üreten bazı fabrikalar bakıma girince üretim azaldı. İzdemir'de bakım çalışmaları hala sürüyor. İnşaat sezonunun açılmasıyla birlikte, talep artıp, üretim biraz düşünce fiyatlar artmaya başladı. Dolardaki artış da demir fiyatlarını etkiledi'' dedi. İsmail Çağan, hurda demir fiyatlarının da sürekli arttığını belirterek ''Çin, sürekli hurda demir alımı yapıyor. Bunun sonucu olarak hurda demirin tonu 580 dolardan 620 dolara çıktı. Hurda demir fiyatlarındaki artış mamul demir fiyatlarının da artmasına neden oldu'' diye konuştu. Çağan, talebin canlı olması nedeniyle demir fiyatlarının bir süre daha yükselmesinin beklendiğini ifade etti. İnşaat demirinin yanı sıra, ray demiri, kütük demir, demir saç, boru, profil ve teneke fiyatları da değişik oranlarda arttı.