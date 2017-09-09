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İnşaat çivisi gözünü delip, beynine saplandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşanan iş kazasında 23 yaşındaki Ferhat Başaran yaralandı

09 Eylül 2017 02:05

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 23 yaşındaki Ferhat Başaran'ın, duvar örmek için gerdirdiği ipin bağlı bulunduğu çivi, gözüne saplandı. Genç adam şimdi ameliyat olmayı bekliyor.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Yıldızeli İlçesi Eşmebaşı Köyü'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Ferhat Başaran'ın bahçe duvarı örmek için gerdirdiği ipin bir ucunun bağlı olduğu çivi, yerinden çıkıp gözüne saplandı. Yanındaki yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Başaran, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Başlaran'ın hastanede çekilen tomografisinde çivinin gözünü delip, 2.5 santiminin beynine saplandığı tespit edildi. Başaran'ın Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda yapılacak tedavisinin ardından yarın çivinin ameliyatla çıkarılacağı belirtildi.

Ferhat Başaran'ın babası Ömer Başaran ,"Oğlum duvar örmek için ip germişti. İpin ortadan kopmasıyla geri dönerek çivi gözüne saplandı. Çivinin uzunluğu yaklaşık 10 santimetre. Şu an oğlum ameliyata hazırlanıyor" dedi.

 

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