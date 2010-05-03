T24 - TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur sürerken bugün görüşülen (3 Mayıs 2010) teklifin "Grev Hakkı ve Lokavt" ilgili değişikliği içeren 7. maddesi 71 ret oyuna karşı 337 oyla kabul edildi. Bu değişiklikle birlikte "greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan iş yerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak" ve "dayanışma grev ve lokavtı yasağı" kaldırılacak. Teklifin 8. maddesinin görüşülmesine de geçildi. Bu arada dün (2 Mayıs 2010) CHP lider Baykal ve Başbakan Erdoğan arasında başlayan "Hitler" tartışmasına bugün Kurul'daki konuşması sırasında Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç de katıldı. Genç, Başbakan Erdoğan'ın İnönü'yü "Hitler"e benzetteğini belirterek, "İnönü'yü Hitler'e benzetene ağzının payını vermeyelim mi?" dedi. CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek de yaptığı bir yazılı açıklama ile Başbakan Erdoğan, "İsmet İnönü'yü Hitler'e benzettiğini" belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan bu benzetmesi ile, sadece İsmet İnönü'ye değil, çağdaş, laik, demokratik cumhuriyete inanan, cumhuriyetin kuruluş felsefesine sahip çıkan herkese hakaret etmiştir. Bu seviyesizliktir" dedi. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu Günsün Bilgehan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İnönü’yü Hitler’e benzetmesini "Çok talihsiz, yakışıksız bir benzetme" olarak değerlendirdi.





Genel Kurul'da gizli oylamaya 409 milletvekili katıldı. Oylamada 337 kabul, 71 ret oyu kullanıldı; 1 oy da boş çıktı.





Teklifin 7. maddesi Anayasa'nın "Grev Hakkı ve Lokavt" başlıklı 54. maddesinde değişiklik yapıyor. Greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu grev uygulanan iş yerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak. Dayanışma grev ve lokavtı yasağı kaldırılıyor.





Birinci turda, 7. maddenin gizli oylamasına 408 milletvekili katılmış; oylamada 335 kabul, 69 ret oyu kullanılmış; 3 milletvekili çekimser kalmış ve 1 oy da boş çıkmıştı.







'Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar'la ilgili değişiklik







Teklifin 8. maddesi üzerindeki görüşmelere başlandı.





8. madde ile Anayasa'nın, ''Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar'' başlıklı 69. maddesinde parti kapatmayı zorlaştırıcı hükümler getiriliyor. Parti kapatma davası açılması TBMM'nin iznine bağlanıyor.







Hitler benzetmesi tartışmasına Kamer Genç de katıldı







Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, Başbakan Erdoğan'ın ''İnönü'yü Hitler'e benzettiğini'' öne sürerek, ''İnönü'yü Hitler'e benzetene ağzının payını vermeyelim mi?" diye konuştu.





Genç'in konuşmasının üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Genel Kurul'daki kürsünün, ''şov yapma kürsüsü'' olmadığını belirtti. Kamer Genç'in konuşmasının içeriğinin hakaret, yalan ve iftiralarla dolu olduğunu ifade eden Elitaş, ''Sayın Başbakan'ın yaptığı konuşmayı, eleştirmek konusunda ne senin hakkın var ne de haddin var'' ifadelerini kullandı.





CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, her ülkenin ulusal kahramanları, kurucu liderleri olduğunu, bunlar hakkındaki kararı tarihin vereceğini, bu kişilerin güncel tartışmalara konu edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.





Tarihte eleştirilmeyen kimsenin olmadığını, İsmet İnönü'nün de eleştirilebileceğini belirten Anadol, ''Ama o eleştirilerin dozunu alabildiğince artırarak, onu, insanlık tarihinin büyük suçlularından biri olan Hitler'e benzetmek gaflet, dalalet ve ihanettir'' dedi.







İnönü'ye Hitler benzetmesine 'seviyesizlik' tepkisi







CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın bir konuşmasında "İnönü'yü Hitler'e benzettiğini" ileri sürdü.





Erdoğan'ın sözlerini "yakışıksız" olarak nitelendiren Özyürek, şunları kaydetti:





"İsmet İnönü, Türkiye'ye demokrasiyi getiren, çok partili hayata geçilmesini sağlayan, kurduğu demokratik düzeni işleterek iktidarı kendi eliyle devreden bir liderdir. İsmet İnönü demokrasiyi Türkiye'ye getiren liderdir. Recep Tayyip Erdoğan ise devraldığı demokratik düzeni, vesayet rejimine, diktatörlüğe dönüştürmeye çalışan Başbakan'dır.





Recep Tayyip Erdoğan bu benzetmesi ile sadece İsmet İnönü'ye değil, çağdaş, laik, demokratik cumhuriyete inanan, cumhuriyetin kuruluş felsefesine sahip çıkan herkese hakaret etmiştir. Bu hakareti cevapsız kalmamalı, demokratik şekilde hak ettiği cevabı almalıdır."







İnönü'nün torunu: Çok yakışıksız benzetme





İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu Günsün Bilgehan, NTV yayınında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İnönü’yü Hitler’e benzetmesini değerlendirdi. Başbakan’ın bu sözleri söylemesinin ardından telefonlarının durmadığını ve AKP’ye oy vermiş kişilerin bile bu sözlere tepki gösterdiğini ifade eden Bilgehan, "Ünlü bir söz vardır. İkinci Dünya Savaşı sırasında İsmet İnönü’ye küçük bir çocuk ‘Beni ekmeksiz bıraktın’ demiş. O da demiş ki ‘Seni ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım.’ Bu çok söylenilen efsane olmuş bir hikayedir. En azından ufacık bir tarih bilgisi olan bir kişi bile bu değerlendirmeyi yapmalı diye düşünüyorum. Çok talihsiz, yakışıksız bir benzetme" diye konuştu. İsmet İnönü’nün Türkiye’de çok partili demokrasiyi başlattığını belirten Bilgehan, "Hatta yakında yıldönümü olacak, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde seçimleri kaybettiğinde bile bunu demokrasinin zaferi olarak görmesi, bunu belirtmesi çok düşünülmesi gereken konular" dedi. Başbakan’ın, bugünün sorunlarına daha ciddi eğilmesinin yararlı olacağını söyleyen Bilgehan, "Bence asıl bugünkü gündem 8 şehidimiz. 1 günde 6 şehit verdik. Gündemi değiştirmek için bu tip sapmaların hakikaten çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Bu düşünceme, tekrar ediyorum, katılan çok fazla sade vatandaşımız var. Buradan da hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.





Bilgehan, Başbakan’ın Hitler benzetmesi konusunda hukuki bir girişimleri olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine ise "İnönü Vakfı olarak ulusal kahramanlarımızın gündelik siyasete karıştırılmasını kınıyoruz. Onun için İnönü Vakfı olarak şu anki değerlendirmemize göre bu konuyu ciddiye almamaya karar verdik. Belki İnönü Vakfı’ndan yararlanmak isteyenlere arşivimizi açabiliriz. Çünkü o dönemi daha iyi öğrenmesi gerekenler var demek ki. Ama yasal olarak bir işleme gidecek miyiz, onu bilemiyorum, aramızda değerlendireceğiz" dedi.

