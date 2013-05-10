İnönü'ye veda vakti; 66 yıllık mabette son tango

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, BJK İnönü Stadı'na veda etmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı ekip, sezon sonunda yıkılarak yeniden yapılması planlanan BJK İnönü Stadı'ndaki son resmi maçını Gençlerbirliği karşısında oynayacak.

Kulüp başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulunun çalışmaları sonucunda yeniden inşa edilecek statta siyah-beyazlı taraftarlar, son kez bir lig karşılaşması izleyecek. Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki mücadelede futbolcular ve teknik heyet de son kez taraftarların önüne çıkacak.

Hedef galibiyet olacak

Siyah-beyazlı takım, BJK İnönü Stadı'ndaki son maçında Gençlerbirliği'ni yenmeye çalışacak. "Kara Kartallar", rakiplerini yenerek, tarihi stada son kez gelecek taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatma hedefiyle sahaya çıkacak.

Taraftarlardan büyük ilgi

Beşiktaş'ın, stadındaki son resmi mücadelesine taraftarlar da büyük ilgi gösteriyor. Gençlerbirliği maçı için çıkarılan biletlerin büyük bölümü satılırken, siyah-beyazlı kulüp, yoğun ilgiden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Son golü kim atacak?

Beşiktaş'ın stada veda maçında son golü kimin atacağı ise merakla beklenen bir başka konu olacak. BJK İnönü Stadı'ndaki ilk golü efsane başkan Süleyman Seba atarken, yıkılmadan önceki karşılaşmada hangi futbolcunun son kez gol sevinci yaşayacağı da merakla bekleniyor. İnönü Stadı'nda ilk maç 23 Kasım 1947'de Beşiktaş ile İsveç'in AIK takımı arasında oynandı. Bu stattaki ilk golü de o zamanlar Beşiktaş'ın futbolcusu olan, siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba 40. dakikada attı. İnönü Stadı'ndaki ilk karşılaşma, AIK'in 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.

Beşiktaş, bu sezon evinde az sevindi

Siyah-beyazlı ekip, stadında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda fazla sevinme fırsatı bulamadı. Dolmabahçe'de 16 lig maçına çıkan Beşiktaş, sadece 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. Evinde 7 beraberlik alan "Kara Kartallar", 2 kez de mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Son şampiyonluk 2009'da

Beşiktaş, BJK İnönü Stadı'ndaki son lig şampiyonluğunu 2009 yılında kutladı. 2008-2009 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı takımın yöneticileri, teknik heyeti ve oyuncuları, statta yapılan törenle bu başarıyı kutlamıştı.

1947 yılında açıldı

İlk temeli 1939 yılında atılan ancak 2. Dünya Savaşı nedeniyle daha temel safhası tamamlanmadan inşaatı kesilen ve 1943'te ikinci kez temel atma töreni yapılan İnönü Stadı, inşaat tam anlamıyla bitirilmeden açıldı. Kapalı tribün ve deniz tarafındaki açık tribün tamamlanmamıştı. Numaralı tribün inşaatı ise sürmekteydi. Bu şartlarda İnönü Stadı 23 Kasım 1947 Pazar günü düzenlenen törenle açıldı. İnönü Stadı'nın mimari planları İtalyan mimar Vietti Violi, mimar Şinasi Şahingiray ve mimar Fazıl Aysu tarafından hazırlandı. Tarihi stat, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde, Lütfi Kırdar'ın İstanbul Valiliği ve Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığı zamanında yapıldı. 1950'li yıllarda stadın arka tarafında bulunan gazhane ve hava gazı fabrikası daha sonraki yıllarda yıkılarak yeni açık tribünler inşa edildi. 1947'de açılışında adı İnönü Stadı iken, 1952'de siyasi nedenlerle adı Mithatpaşa Stadı'na çevrildi, 1973'de tekrar İnönü Stadı oldu.

1998'de 49 yıllığına kiralandı

Beşiktaş Kulübü, 8 Şubat 1998'de stadı 49 yıllığına kiraladı. Dünyanın en güzel manzaralı statları arasında gösterilen İnönü Stadı, 8 Şubat 1998 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Beşiktaş Kulübü arasında imzalanan sözleşmeyle 49 yıllık intifa hakkı verilerek ve sözleşmenin tapuya tescil tarihi olan 27 Mart 1998 tarihinden itibaren siyah-beyazlı kulübe ait oldu. BJK İnönü Stadı ile ilgili tasarruflarda bulunmaya sadece Beşiktaş Kulübü'nün yetkili olduğu hukuken tescil edildi.

2004 yılında yenileme çalışmaları yapıldı

BJK İnönü Stadı, 2003-2004 sezonunun ardından yenilendi. 2003-2004 sezonun tamamlanmasının ardından hemen başlayan çalışmalarla stat, yeni bir görünüm kazandı. Zemin indirme projesiyle, tribünler ile saha arasındaki uzaklık 4 metreye indirildi. Bu sayede yüzde 50 artışla, toplam koltuk kapasitesi de 32 bin 86'ya ulaştı.

Yerine yeni stat yapılacak

Sezonun bitmesinin ardından yıkımı planlanan stadın yerine daha modern bir stat yapılacak. Kulübün eski başkanlarından Yıldırım Demirören döneminden itibaren gerçekleştirilen girişimler sonucunda kulüp, stadın yapımı için gereken izinleri almayı başardı. Fikret Orman'ın başkan olmasının ardından bu çalışmalara hız verildi ve proje son aşamasına getirildi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, zamanın ihtiyaçlarını karşılayamayan tarihi stadın sezon sonunda yıkılarak, aynı yerde 40 bin seyirci kapasiteli yeni stat yapılmasını planlıyor.