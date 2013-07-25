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Spor

İnönü'nün yeni adı belli oldu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İnönü Stadı'nın yeni adını açıkladı

25 Temmuz 2013 08:53

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çeşitli gazetelerin ekonomi müdürleriyle yaptığı iftarda, İnönü Stadı’nın yeni adının ‘İnönü Vodafone Arena’ olacağını açıkladı. Aynı zamanda Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal'ı ziyaret eden Fikret Orman,  BJK TV’ye şunları söyledi:
“Sayın İsmail Ünal’ın İnönü Stadı’nın izinleriyle alâkalı çok yardımı oldu. Bize verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istedik.
Stat yıkımında hızlanmalıyız. Cuma günkü Iron Maiden konserinden sonra daha da hızlanacağız. Bir sene içinde stadı bitirmek gibi bir hedefimiz var. Beşiktaş düşmanları çok, olmayan şeylerden bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar.”

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