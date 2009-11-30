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İnönü'nün evini düğün salonu yaptılar

İsmet İnönü’nün, 1891-97 yılları arasında orta öğrenimini yaptığı sıralarda kaldığı ve evdeki eşyalar kaldırıldı.

30 Kasım 2009 02:00

Sivas’ta Türkiye’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün, 1891-97 yılları arasında orta öğrenimini yaptığı sıralarda kaldığı ve daha sonra müzeye çevrilen evindeki eşyalar kaldırıldı.

İnönü’ye ait eşyaların yanı sıra konakta bulunan bölgenin tarihi değer taşıyan silah, bakır, küçük el sanatları, sikkeler ve Gürün şalları, 3 etek elbiseler ve el işlemeli etnografik eserler de alınarak Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi deposuna koyuldu. İl Özel İdaresi’nin işletmeciliğini yaptığı binanın bundan sonra çay bahçesi, restoran ve düğün salonu olarak hizmet vereceği kaydedildi.

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