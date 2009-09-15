İnönü'den puan çıkmadı!

BEŞİKTAŞ-MANCHESTER UNITED: 0-1

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesine de yenilgiyle başladı.Siyah-beyazlılar, İnönü'de konuk ettiği son iki yılın Şampiyonlar Ligi finalisti ve Premier League şampiyonu Manchester United'a 1-0 mağlup oldu.İngiliz takımının golünü 77. dakikada Paul Scholes kaydetti. Sadece mücadele ederek oyunda kalmaya çalışan Beşikaş, Serdar Özkan'ın birkaç şutu dışında United kalesinde tehlike yaratamadı.Maça ilk 11'de başlayan rekor transfer Rodrigo Tabata, İngiliz savunmasının arasında kaybolup giderken, United Nani ile sol kanadı ve Valencia ile de sağ kanadı maç boyunca çok etkili kullandı. Golde ilk pası veren Valencia ve Nani'nin rolü büyüktü.Karşılaşmada ilk tehlikeyi Manchester United yarattı. 13. dakikada Carrick'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.14. dakikada Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı. Soldan Nani'nin kullandığı kornerde Valencia ön direkte uçarak kafayı vurdu, savunmaya da çarpan ve filelere gitmekte olan topu son anda Hakan Arıkan çeldi.24. dakikada Valencia sağdan ortaladı, Hakan Arıkan'ın elinden kaçırdığı topu İbrahim Kaş soğukkanlı biçimde kafayla tekrar Hakan'a kazandırdı.25. dakikada Evra soldan ceza alanına yerden gönderdi, ön direkte Carrick'in vuruşunda top auta gitti.26. dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta Evans'a çarpan top üstten kornere çıktı.38. dakikada Valencia sağdan ortaladı, ceza sahası içindeki Scholes gelişine vurmak istedi ama topu ıskalayınca Beşiktaş kalesi bir tehlikeyi daha atlatmış oldu.45. dakikada atağı soldan sürükleyen Serdar Özkan ortaya yönelip ceza sahasına girmeden şutunu çekti, top üstten dışarı gitti.46. dakikada Nani soldan ortaladı, Ferrari'nin ters vuruşuyla kale ağzında havalanan topa son olarak altıpas üzerinde Carrick vurmaya çalıştı, Hakan Arıkan topa sahip oldu.56. dakikada Manchaster United defansından seken topa ceza sahası dışında Tabata bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Foster'da kaldı.59. dakikada maçtaki ilk oyuncu değişikliği yapıldı. Beşiktaş'ta Serdar Özkan'ın yerine Yusuf Şimşek girdi.63. dakikada Alex Ferguson golcü oyuncular Dimitar Berbatov ve Michael Owen'ı sahaya sürerken, Wayne Rooney ve Michael Carrick'i çıkardı.70. dakikada sağdan ceza alanına giren Valencia'nın dar açıdan vuruşunda top uzak direğin yanında dışarı gitti.75. dakikada Yusuf'un soldan ortasında arka direkte Nobre'nin kafa vuruşu hedefi bulmadı.77. dakikada Manchester United'ın golü geldi. Ceza sahası içinde solda Nani önünü boşaltıp çok sert vurdu, Hakan Arıkan'ın yumrukladığı topu Scholes kafayla ağlara yolladı: 0-1.83. dakikada Tello'nun ceza sahası içinde sağdan çektiği şutta savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.Hakemler: Nicola Rizzoli, Nicola Nicoletti, Renato Faverani (İtalya)Beşiktaş: Hakan, İbrahim Kaş, Sivok, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Ekrem, Ernst, Tabata (69 Tello), Holosko (84 Nihat), Nobre, Serdar (59 Yusuf)Manchester United: Foster, Neville, Evans, Vidic, Evra, Anderson, Carrick (64 Owen), Scholes, Valencia (84 Park), Rooney (64 Berbatov), NaniGol: Scholes (77)Sarı Kartlar: Sivok, Nobre / Vidic