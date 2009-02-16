İnönü'den galibiyet çıkmadı

YATTARA ETKİSİZ KALDI

BEŞİKTAŞ BASTIRIRKEN GOLÜ YEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR



İKİNCİ YARI

Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede kazanan olmadı. 20. haftanın son maçında Beşiktaş ile Trabzonspor İnönü Stadı'nda karşılaşırken, her iki yarıda atılan gollerle maç 1-1 sona erdi.İlk yarıda topa daha çok sahip olan takım Beşiktaş'tı. Seyircisinin de desteğiyle oyunu karşı alana yıkan siyah-beyazlılar, buna karşın üretkenlikten uzaktı.Kontrataklarla gol arayan Trabzonspor ise, bu amacına 29. dakikada Gökhan Ünal'la ulaştı. Devrenin kalan bölümünde Beşiktaş, İbrahim Toraman ve Yusuf'la girdiği pozisyonları değerlendiremeyince soyunma odasına konuk ekip 1-0 önde indi.İkinci yarıya Serdar Özkan ve Yusuf'un yerine Bobo ve Delgado'yu alarak başlayan Beşiktaş, 48 ve 57'de Bobo, 51'de Delgado ile gole yaklaştı. Bütün riskleri göze alarak rakip kaleye yüklenen ev sahibi ekip, 65'te Sivok ile bir kez daha tabelayı değiştiremezken, aradığı golü 77'de Bobo'nun kafasıyla buldu: 1-1. Kalan bölümde Beşiktaş Sivok ile öne geçme şansını kullanamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.Trabzonspor bu sonuçla puanını 42 yaparak ikinci sıradaki yerini korurken, Beşiktaş ie haftayı 36 puanla 5. sırada kapadı.Mücadelenin ilk bölümlerinde her iki ekip de kontrollü oyunla hata yapmamaya çalıştı. İbrahim Üzülmez'in solda savunma yaptığı Beşiktaş'a karşı Yattara'yı kullanmaya çalışan Trabzonspor ilk dakikalarda arzuladığı atakları bu kanattan geliştiremedi.Beşiktaş ise sahadaki usta ayaklarına rağmen organize olamamanın sıkıntısını yaşadı. Karşılaşmada Beşiktaş savunması, kaleci Rüştü ile koordinasyon sağlayamayınca, zaman zaman sıkıntılı anlarla karşılaştı.12. dakikadan sonra yüklenmeye başlayan ve üst üste korner kazanan Beşiktaş, ilk tehlikeli pozisyonunu 15. dakikada Ernst ile yakaladı. Oyunun soğuduğu dakikalarda duran top kazanan ev sahibi ekip, kazandığı kornerlerden ve serbest vuruşlardan pozisyon çıkaramadı. Orta sahada daha hareketli olan rakibine karşılık Trabzonspor geriye yaslanınca mücadele, ilk 25 dakika itibariyle daha çok bordo-mavili takımın sahasında geçti.Rakip alanda daha çok görünen Beşiktaş, Tello'nun hatası sonrası kalesinde golü gördü. 29. dakikada Tello'nun orta sahadaki top kaybını iyi değerlendiren Cale, akıl dolu bir pasla savunmanın arkasına sızan Gökhan'ı topla buluşturdu. Gökhan, ceza alanı içinde Rüştü ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, üstünlük sayısının ardından oyunu soğutarak soyunma odasına gitmeye çalıştı. Rakibin yan toplardan ataklarını savuşturan bordo-mavili ekip, bunu başardı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Beşiktaş, savunmada özellikle İbrahim Üzülmez'in hatalarıyla zorlu dakikalar yaşarken, hücumda da yakaladığı yan topları olumsuz değerlendirince, beraberlik golüne ulaşamadı. 45. dakikada Yusuf ile bir pozisyonu daha değerlendiremeyen Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 geride kapadı.Stat: BJK İnönüHakemler: Yunus Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, Tarık OngunBeşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, Sivok, Gökhan Zan, İbrahim Üzülmez, Tello, Ernst, Cisse, Serdar Özkan, Yusuf, NobreTrabzonspor: Sylva, Tayfun, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk, Colman, Yattara, Gökhan, UmutGol: Dk. 29 Gökhan (Trabzonspor)Sarı kart: Dk. 27 Umut (Trabzonspor)15. dakikada Tello'nun soldan kullandığı korner atışında Trabzonspor savunmasının ceza alanı dışına çıkardığı topu önünde bulan Ernst'in falsolu vuruşunda, kaleci Sylva doksan tabir edilen yere doğru giden meşin yuvarlağı kontrol etti.29. dakikada Tello'nun hatalı pasında topu kapan Cale, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına sarkan Gökhan'a bıraktı. Gökhan, kaleci Rüştü ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu güzel bir vuruşla filelere gönderdi: 0-139. dakikada Tello'nun sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde oluşan karambol sonrası altı pasta topu önünde bulan İbrahim Toraman'ın sert şutunda, kaleye giden meşin yuvarlak Nobre'den döndü. Trabzonspor savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.45. dakikada Tello'nun uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu arka direkte yakalayan Gökhan Zan, daha müsait durumdaki Yusuf'a bıraktı. Yusuf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti ve karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde tamamladı.45. dakikada Tello'nun uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu arka direkte yakalayan Gökhan Zan, daha müsait durumdaki Yusuf Şimşek'e bıraktı. Yusuf Şimşek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti ve karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde tamamladı.48. dakikada Nobre'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bobo'nun vuruşunda, Tayfun Cora'ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.57. dakikada Delgado'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Bobo'nun kötü kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.64. dakikada Tello'nun ceza alanın önünden uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, altı pasta müsait durumdaki Sivok topa dokunamayınca, meşin yuvarlak auta gitti.76. dakikada Delgado'nun sağdan kullandığı korner atışında, Nobre'nin kafasından seken topa ayak koyan Cisse'in vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak ceza alanı dışına çıktı.77. dakikada bu sefer Tello, soldan korner atışı kullanırken Beşiktaş aradığı golü buldu. Tello'nun korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Bobo, şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı: 1-179. dakikada Delgado'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Sivok'un kafa vuruşunda, kaleci Sylva meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.