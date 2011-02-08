-İNÖNÜ'DEKİ OLAYLARDA 3 TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 08.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesinde meydana gelen olaylara karıştıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Tuncer Gencer, İbrahim Aydın ve Onur Kurt ile tutuksuz sanık Ömer Tunar katıldı. Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Onur Kurt suçsuz olduğunu belirterek, ''Olay tarihinde maçı izlemek için arkadaşlarımla İnönü Stadı'na geldim. O sırada Bursaspor taraftarları otobüslerle geldiler. Ellerinde bira şişeleri vardı. Bizim olduğumuz tarafa şişe attılar. Arbede çıktı. Taraftarlar karşılıklı birbirlerine vurdu. Bana da vurdular. Yere düştüm, o esnada bir satır gördüm. Elime aldım. Bu satır ile kimseye vurmadım. Sadece havada salladım. Amacım kendimi korumaktı'' diye konuştu. Tutuklu sanık İbrahim Aydın da Beşiktaş taraftarı olduğunu, olay günü de Bursaspor-Beşiktaş maçını izlemek için İnönü Stadı'na gittiğini ifade ederek, ''Bursaspor taraftarları toplu olarak stadın önüne geldiler. Ellerinde döner bıçakları vardı. Bize de bozuk para atıp küfür ediyorlardı. Arbede çıktı. Bursaspor taraftarları arasında kaldım. Bana vurdular, ama ben kimseye vurmadım ve yaralamadım'' dedi. Tutuklu sanık Tuncer Gençer de Beşiktaş taraftarı olduğunu, olay günü arkadaşlarıyla saat 13.00'de Beşiktaş-Bursaspor maçını seyretmek için İnönü Stadı'na gittiklerini anlattı. Bursaspor taraftarlarının küfür ettiğini belirten Gençer, ''O esnada bir karışıklık oldu. Ben de birbirine saldıran taraftarları ayırmak istiyordum, ancak beceremedim. Kavganın olduğu yerde bıçak gördüm. Kimse birbirine zarar vermesin diye bu bıçağı elime aldım. Kimseyi yaralamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum'' dedi. Tutuksuz sanık Ömer Tunar, olay tarihinde, maçı izlemek için stada gittiğini ifade ederek şunları söyledi: ''Stadın önünde bir arbede olduğunu gördüğümde yanımda bulunan copu aldım. Amacım bir şey olursa kendimi korumaktı. Arbedede yere düştüm. Ayağa kalktığımda Bursasporlular Beşiktaşlılara vuruyordu. Ben de copumla Bursaspor taraftarlarına vurdum. Olay yerinde kim kime vuruyordu onu bilemiyorum.'' Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, tahliyelerini talep etti. Tutuklu sanıklar Tuncer Gencer, İbrahim Aydın ve Onur Kurt'un mevcut delil durumu ve kaçma şüphelerinin bulunmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar veren hakim, tutuksuz sanık Ömer Tunar hakkında ise adli kontrol uygulanması kararının kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi. Bu arada duruşmayı takip etmek için çok sayıda Beşiktaş taraftarı adliyeye geldi. Tahliyelerin ardından slogan atan taraftarları, polis dışarı çıkarttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerden İbrahim Aydın, Tuncer Gencer ve Onur Kurt'un ''Bıçakla yaralamak'' ile ''5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık'' suçlarından 9 ay ila 2,5 yıl arasında hapis cezasına çaptırılması, Ömer Tunar'ın da ''5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık'' suçundan 3 ay ila 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.